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Киевляне задекларировали более 1000 единиц оружия и 255 000 боеприпасов - полиция

Киев • УНН

 • 952 просмотра

В Киеве задекларирована 1021 единица огнестрельного оружия и 255 000 патронов с начала кампании 25 ноября 2024 года. 983 жителя столицы обратились в полицию для декларирования оружия.

Киевляне задекларировали более 1000 единиц оружия и 255 000 боеприпасов - полиция

В Киеве задекларировали более 1000 единиц огнестрельного оружия и более 255 000 боеприпасов к нему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Детали

Кампания декларирования оружия гражданскими гражданами в Украине началась с 25 ноября 2024 года. По состоянию на сегодняшний день в полицию обратились 983 жителя столицы. Была задекларирована 1021 единица огнестрельного оружия, среди которой:

  • 757 единиц нарезного оружия;
    • 264 единицы гладкоствольного оружия.

      Также было задекларировано 255 000 патронов.

      Кампания декларирования оружия дает возможность гражданам, которые без разрешения хранят или нашли огнестрельное оружие или боеприпасы к нему, задекларировать их и получить право на законное владение

       – сообщили в полиции.

      Правоохранители также озвучили алгоритм действий при декларировании оружия:

      • сначала необходимо сообщить о находке или имеющемся оружии на спецлинию Национальной полиции 102 или обратиться в управление полиции по месту жительства;
        • далее нужно прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия, или специалисты разрешительной службы приедут по месту жительства декларанта для осуществления процедуры.

          Для декларирования оружия нужно иметь только паспорт, фото и идентификационный код.

          Напомним

          Правоохранительные органы разоблачили 15 человек, которые пытались наладить незаконный сбыт оружия и боеприпасов. У фигурантов изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки. Задержания происходили в Киеве, Черновцах, на Херсонщине, Ивано-Франковщине и в Чернигове.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          ОбществоКиев
          Национальная полиция Украины
          Ивано-Франковская область
          Херсонская область
          Украина
          Черновцы
          Чернигов
          Киев
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