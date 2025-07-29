Киевляне задекларировали более 1000 единиц оружия и 255 000 боеприпасов - полиция
Киев • УНН
В Киеве задекларирована 1021 единица огнестрельного оружия и 255 000 патронов с начала кампании 25 ноября 2024 года. 983 жителя столицы обратились в полицию для декларирования оружия.
В Киеве задекларировали более 1000 единиц огнестрельного оружия и более 255 000 боеприпасов к нему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Детали
Кампания декларирования оружия гражданскими гражданами в Украине началась с 25 ноября 2024 года. По состоянию на сегодняшний день в полицию обратились 983 жителя столицы. Была задекларирована 1021 единица огнестрельного оружия, среди которой:
- 757 единиц нарезного оружия;
- 264 единицы гладкоствольного оружия.
Также было задекларировано 255 000 патронов.
Кампания декларирования оружия дает возможность гражданам, которые без разрешения хранят или нашли огнестрельное оружие или боеприпасы к нему, задекларировать их и получить право на законное владение
Правоохранители также озвучили алгоритм действий при декларировании оружия:
- сначала необходимо сообщить о находке или имеющемся оружии на спецлинию Национальной полиции 102 или обратиться в управление
полиции по месту жительства;
- далее нужно прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия, или специалисты разрешительной службы приедут по месту жительства
декларанта для осуществления процедуры.
Для декларирования оружия нужно иметь только паспорт, фото и идентификационный код.
Напомним
Правоохранительные органы разоблачили 15 человек, которые пытались наладить незаконный сбыт оружия и боеприпасов. У фигурантов изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки. Задержания происходили в Киеве, Черновцах, на Херсонщине, Ивано-Франковщине и в Чернигове.