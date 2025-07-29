Киевляне задекларировали более 1000 единиц оружия и 255 000 боеприпасов - полиция

В Киеве задекларировали более 1000 единиц огнестрельного оружия и более 255 000 боеприпасов к нему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Детали

Кампания декларирования оружия гражданскими гражданами в Украине началась с 25 ноября 2024 года. По состоянию на сегодняшний день в полицию обратились 983 жителя столицы. Была задекларирована 1021 единица огнестрельного оружия, среди которой:

757 единиц нарезного оружия;

264 единицы гладкоствольного оружия.

Также было задекларировано 255 000 патронов.

Кампания декларирования оружия дает возможность гражданам, которые без разрешения хранят или нашли огнестрельное оружие или боеприпасы к нему, задекларировать их и получить право на законное владение – сообщили в полиции.

Правоохранители также озвучили алгоритм действий при декларировании оружия:

сначала необходимо сообщить о находке или имеющемся оружии на спецлинию Национальной полиции 102 или обратиться в управление полиции по месту жительства;

далее нужно прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия, или специалисты разрешительной службы приедут по месту жительства декларанта для осуществления процедуры.

Для декларирования оружия нужно иметь только паспорт, фото и идентификационный код.

Напомним

Правоохранительные органы разоблачили 15 человек, которые пытались наладить незаконный сбыт оружия и боеприпасов. У фигурантов изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки. Задержания происходили в Киеве, Черновцах, на Херсонщине, Ивано-Франковщине и в Чернигове.