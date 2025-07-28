Охочих заробити на трофейній зброї "накрили" у п'яти областях: деталі операції
Київ • УНН
В Україні викрито 15 осіб, які намагалися налагодити незаконний збут зброї та боєприпасів. У фігурантів вилучено вибухівку, гранатомети, автомати та гвинтівки, а затримання відбувалися у Києві, Чернівцях, на Херсонщині, Івано-Франківщині та в Чернігові.
В Україні викрили 15 ділків на спробі налагодити збут "трофейної" зброї. Вилучено вибухівку, гранатомети, автомати та гвинтівки. Про це повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
"За процесуального керівництва окружних та обласних прокуратур проведено комплексні заходи СБУ та Нацполіції України, під час яких викрито 15 осіб, причетних до спроб організації незаконного обігу зброї та боєприпасів", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
У фігурантів, як вказано, вилучено вогнепальну зброю, зокрема автоматичну, гранатомети, снайперські гвинтівки, понад 9 кг вибухових речовин та десятки бойових гранат.
Затримання проходили у низці регіонів:
- у Києві затримано трьох осіб, які переправляли озброєння з територій колишніх бойових дій для реалізації у столиці. Зброю, зокрема автомати Калашникова, фігуранти зберігали у квартирах та орендованому гаражі;
- у Чернівцях викрито ще трьох осіб, які намагалися збути ручний протитанковий гранатомет, 35 тротилових шашок, підривники та електродетонатори;
- на Херсонщині викрили раніше неодноразово судимого жителя Бериславського району, який намагався продати автомата Калашникова (АК-74) та 30 набоїв до нього. Утім, був затриманий правоохоронцями.
- на Івано-Франківщині затримано осіб із Коломийського та Косівського районів, які намагалися реалізувати близько трьох десятків осколкових гранат представникам кримінального середовища;
- у Чернігові викрито ще п’ятьох осіб, серед яких - раніше неодноразово судимий місцевий житель, який перебуваючи в СІЗО за новими епізодами, залучив спільників для реалізації незаконно вилученої зброї. Засоби ураження вивозили з районів бойових дій та переховували у схронах до моменту збуту.
"Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - повідомили в прокуратурі.
Наразі вони перебувають під вартою. За вчинене фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.
СБУ оприлюднила фото з місць операції.
СБУ викрила групу ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї у низці областей10.06.25, 17:45 • 2106 переглядiв