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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25189 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153236 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133370 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133680 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195884 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77488 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164572 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116748 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Смертельне побиття буковинки: 18-річного підозрюваного відправили під арешт без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави для 18-річного жителя Глибоки, підозрюваного у смертельному побитті 27-річної буковинки. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Кримінал та НП • 11 квітня, 16:40 • 12442 перегляди

Жорстоке побиття, що призвело до смерті жінки: слідчі повідомили про підозру 18-річному буковинцю

У Чернівецькій області 18-річного хлопця підозрюють у завданні смертельних травм 27-річній жінці. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кримінал та НП • 11 квітня, 13:29 • 7854 перегляди

В Україні заблокували понад 10 каналів переправлення ухилянтів за кордон - поліція

Правоохоронці заблокували 11 каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Проведено майже 200 обшуків у різних областях та вилучено валюту, документи та зброю.

Кримінал та НП • 11 квітня, 09:18 • 10442 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

У Чернівцях померла 27-річна жінка після побиття. Поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця. Відкрито кримінальне провадження, чекають на результати експертизи.

Кримінал та НП • 10 квітня, 21:41 • 18635 перегляди

Завагітніла від рідного батька: на Буковині винесли вирок ґвалтівнику власної дочки

У Чернівецькій області чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі за зґвалтування рідної дочки. Дівчина завагітніла та народила від батька дитину.

Суспільство • 31 березня, 10:45 • 37491 перегляди

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

У Чернівцях СБУ затримала банду рекетирів, серед яких був росіянин. Вони вибивали гроші з мобілізованих, поранених військових та онкохворих, погрожуючи насильством.

Суспільство • 27 березня, 18:35 • 44373 перегляди

Укрзалізниця додала більше вагонів до маршруту Київ-Чернівці

Укрзалізниця додала два вагони до потяга №7/8 Київ-Чернівці через кібератаку, що унеможливила онлайн продаж квитків. Квитки доступні в касах, кількість яких збільшено, особливо в Києві.

Суспільство • 24 березня, 14:35 • 11489 перегляди

Потрапила у скандал з ветераном: заступниця глави Чернівецької ОВА подала у відставку

Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької ОВА, подала у відставку після скандалу. Вона написала у месенджері, що керівник управління ветеранів "не рівня" їй, що викликало суспільний резонанс.

Суспільство • 27 лютого, 16:40 • 25616 перегляди

На Буковині від кору померла 10-річна дитина

10-річна невакцинована дитина померла від кору в Чернівецькій області на тлі критично низького рівня імунізації. Лише 76,5% дітей отримали необхідні щеплення проти кору у 2024 році.

Суспільство • 10 лютого, 19:27 • 29658 перегляди

У Чернівцях 32-річний чоловік помер під час проходження ВЛК: омбудсмен відреагував

32-річний чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, помер під час проходження військово-лікарської комісії в Чернівцях. Чоловік добровільно з'явився до військкомату, де йому стало зле, реанімаційні заходи не дали результату.

Суспільство • 7 лютого, 17:59 • 34333 перегляди

У Чернівецькому обласному ТЦК помер чоловік: правоохоронці з'ясовують причини

32-річний буковинець, якого розшукували за ухилення від мобілізації, помер у ТЦК під час проходження ВЛК. Поліція розслідує обставини смерті та чекає результатів судово-медичної експертизи.

Суспільство • 7 лютого, 09:24 • 34624 перегляди

Готували пастку для поліції за вказівкою російських спецслужб: на Буковині запобігли спробі теракту

Правоохоронці запобігли теракту в Чернівецькій області, де двоє місцевих жителів за вказівкою російських спецслужб встановили вибуховий пристрій. Зловмисники планували підірвати поліцейських, які б прибули на місце після анонімного виклику.

Кримінал та НП • 4 лютого, 11:07 • 23612 перегляди

На кладовищі на Буковині пошкодили флагштоки на місцях поховання захисників - поліція

У селі Білоусівка Дністровського району виявили пошкодження флагштоків на місцях поховання захисників України. Поліція проводить перевірку обставин інциденту.

Кримінал та НП • 13 січня, 14:59 • 28725 перегляди

Графіки відключень світла скасовано у низці областей України: що відомо

У Волинській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла. Рішення діятиме до окремого розпорядження Укренерго.

Суспільство • 30 грудня, 08:36 • 30794 перегляди

Над Буковиною вранці знищили ворожу ракету: що відомо про наслідки атаки рф

Сили протиповітряної оборони знищили ракету противника над Буковиною. На місці падіння уламків у Чернівецькому районі немає жертв та руйнувань.

Війна • 25 грудня, 07:58 • 16913 перегляди

Прикордонники на Буковині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон з арсеналом зброї

Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який організував нелегальне переправлення військовозобов'язаних до Румунії. У підозрюваного виявили арсенал зброї, боєприпаси та підроблені документи.

Кримінал та НП • 24 грудня, 04:42 • 18823 перегляди

У Чернівцях двоє підлітків проникли в гуртожиток через вікно і побили студента: за справу взялася поліція

У гуртожитку Чернівецького навчального закладу двоє нетверезих підлітків побили 16-річного студента, знімаючи це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Суспільство • 18 грудня, 09:19 • 14032 перегляди

Чоловік вижив після трьох днів блукання в лісі на Буковині: його знайшли рятувальники

У Чернівецькій області рятувальники знайшли чоловіка, який заблукав у лісі біля села Банилів-Підгірний. Потерпілий провів у лісі майже три доби, але зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.

Суспільство • 17 грудня, 12:54 • 13507 перегляди

На Буковині збили ворожу ракету, є пошкодження

У Чернівецькій області сили ППО знищили ворожу ракету під час ранкової атаки. Через падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків у Дністровському районі, постраждалих немає.

Війна • 28 листопада, 07:51 • 15318 перегляди

Народна команда "Пробій" Городенка успішно дебютувала в професійному футболі: підсумки року

"Пробій" Городенка лідирує в Другій лізі України та вийшов до 1/8 фіналу Кубку України у дебютному професійному сезоні. Команда здобула 8 перемог у 12 матчах чемпіонату та перемогла в трьох кубкових іграх.

Спорт • 8 листопада, 07:01 • 17921 перегляди

У Чернівцях створять новий індустріальний парк: що відомо

Кабмін включив до Реєстру індустріальних парків парк "Чернівці". Це дозволить створити близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Економіка • 22 жовтня, 10:26 • 16596 перегляди

17 українських вишів увійшли до світового рейтингу Times Higher Education

17 закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумський державний університет отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи 801-1000.

Новини Світу • 16 жовтня, 09:49 • 22863 перегляди

На Буковині через аварію ускладнено рух на трасі М-19

На автодорозі М-19 біля села Грушівка в Чернівецькій області сталася ДТП. Патрульні організували реверсивний рух, але рух транспорту ускладнений. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Суспільство • 14 жовтня, 15:09 • 14753 перегляди

Рада посилила відповідальність за знищення та незаконну вирубку лісів

Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за знищення лісу та незаконну вирубку. Передбачено штрафи до 170 тис. грн та позбавлення волі до 8 років за тяжкі порушення.

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В Україні відкрилася українсько-швейцарська виставка, створена науковцями, які брали участь у космічних місіях

У Чернівцях відкрилася виставка "Експедиція Сонячною системою", створена швейцарськими науковцями. Експозиція представлена у форматі коміксу та супроводжується інтерактивними заняттями для дітей різного віку.

Суспільство • 10 жовтня, 07:20 • 12274 перегляди

Конфлікт між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження

У Полтаві стався конфлікт між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", вилучено пістолет, схожий на стартовий.

Суспільство • 6 жовтня, 13:05 • 19259 перегляди

Конфлікт священника з ТЦК: в Чернівецькому обласному ТЦК відреагували

Чернівецький ТЦК заявив, що відео зі священником УПЦ, який звинувачує військових у протиправних діях, є маніпулятивним. Військовозобов'язаний, про якого йдеться, не надав документи, але після їх надання отримав можливість оформити відстрочку.

Суспільство • 5 жовтня, 15:14 • 21005 перегляди

На Буковині застрелили двох собак: поліція розслідує жорстоке поводження із тваринами

У селі Чагор двоє чоловіків застрелили двох собак і втекли. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами та проводить розслідування.

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Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175933 перегляди

Дощі та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

На заході України сьогодні очікуються дощі, місцями значні. На решті території буде переважно сухо і тепло. У Києві вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів, температура 17-19°.

Суспільство • 30 вересня, 05:17 • 29466 перегляди