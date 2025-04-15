Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави для 18-річного жителя Глибоки, підозрюваного у смертельному побитті 27-річної буковинки. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
У Чернівецькій області 18-річного хлопця підозрюють у завданні смертельних травм 27-річній жінці. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Правоохоронці заблокували 11 каналів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Проведено майже 200 обшуків у різних областях та вилучено валюту, документи та зброю.
У Чернівцях померла 27-річна жінка після побиття. Поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця. Відкрито кримінальне провадження, чекають на результати експертизи.
У Чернівецькій області чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі за зґвалтування рідної дочки. Дівчина завагітніла та народила від батька дитину.
У Чернівцях СБУ затримала банду рекетирів, серед яких був росіянин. Вони вибивали гроші з мобілізованих, поранених військових та онкохворих, погрожуючи насильством.
Укрзалізниця додала два вагони до потяга №7/8 Київ-Чернівці через кібератаку, що унеможливила онлайн продаж квитків. Квитки доступні в касах, кількість яких збільшено, особливо в Києві.
Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької ОВА, подала у відставку після скандалу. Вона написала у месенджері, що керівник управління ветеранів "не рівня" їй, що викликало суспільний резонанс.
10-річна невакцинована дитина померла від кору в Чернівецькій області на тлі критично низького рівня імунізації. Лише 76,5% дітей отримали необхідні щеплення проти кору у 2024 році.
32-річний чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, помер під час проходження військово-лікарської комісії в Чернівцях. Чоловік добровільно з'явився до військкомату, де йому стало зле, реанімаційні заходи не дали результату.
32-річний буковинець, якого розшукували за ухилення від мобілізації, помер у ТЦК під час проходження ВЛК. Поліція розслідує обставини смерті та чекає результатів судово-медичної експертизи.
Правоохоронці запобігли теракту в Чернівецькій області, де двоє місцевих жителів за вказівкою російських спецслужб встановили вибуховий пристрій. Зловмисники планували підірвати поліцейських, які б прибули на місце після анонімного виклику.
У селі Білоусівка Дністровського району виявили пошкодження флагштоків на місцях поховання захисників України. Поліція проводить перевірку обставин інциденту.
У Волинській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла. Рішення діятиме до окремого розпорядження Укренерго.
Сили протиповітряної оборони знищили ракету противника над Буковиною. На місці падіння уламків у Чернівецькому районі немає жертв та руйнувань.
Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який організував нелегальне переправлення військовозобов'язаних до Румунії. У підозрюваного виявили арсенал зброї, боєприпаси та підроблені документи.
У гуртожитку Чернівецького навчального закладу двоє нетверезих підлітків побили 16-річного студента, знімаючи це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.
У Чернівецькій області рятувальники знайшли чоловіка, який заблукав у лісі біля села Банилів-Підгірний. Потерпілий провів у лісі майже три доби, але зміг надати приблизні координати свого місцезнаходження.
У Чернівецькій області сили ППО знищили ворожу ракету під час ранкової атаки. Через падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків у Дністровському районі, постраждалих немає.
"Пробій" Городенка лідирує в Другій лізі України та вийшов до 1/8 фіналу Кубку України у дебютному професійному сезоні. Команда здобула 8 перемог у 12 матчах чемпіонату та перемогла в трьох кубкових іграх.
Кабмін включив до Реєстру індустріальних парків парк "Чернівці". Це дозволить створити близько 750 нових робочих місць у сфері переробної промисловості, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
17 закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумський державний університет отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи 801-1000.
На автодорозі М-19 біля села Грушівка в Чернівецькій області сталася ДТП. Патрульні організували реверсивний рух, але рух транспорту ускладнений. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за знищення лісу та незаконну вирубку. Передбачено штрафи до 170 тис. грн та позбавлення волі до 8 років за тяжкі порушення.
У Чернівцях відкрилася виставка "Експедиція Сонячною системою", створена швейцарськими науковцями. Експозиція представлена у форматі коміксу та супроводжується інтерактивними заняттями для дітей різного віку.
У Полтаві стався конфлікт між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", вилучено пістолет, схожий на стартовий.
Чернівецький ТЦК заявив, що відео зі священником УПЦ, який звинувачує військових у протиправних діях, є маніпулятивним. Військовозобов'язаний, про якого йдеться, не надав документи, але після їх надання отримав можливість оформити відстрочку.
У селі Чагор двоє чоловіків застрелили двох собак і втекли. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами та проводить розслідування.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
На заході України сьогодні очікуються дощі, місцями значні. На решті території буде переважно сухо і тепло. У Києві вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів, температура 17-19°.