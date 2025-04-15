Дощі та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

На заході України сьогодні очікуються дощі, місцями значні. На решті території буде переважно сухо і тепло. У Києві вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів, температура 17-19°.