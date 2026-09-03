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Сирна запіканка і ціла морквина на обід - Корецький через інцидент у школі на Буковині ініціював масштабну перевірку

Київ • УНН

 • 470 перегляди

У Чернівцях дитині подали сиру моркву, запіканку та хліб. Прем’єр доручив перевірити шкільне харчування й усунути проблеми.

Сирна запіканка і ціла морквина на обід - Корецький через інцидент у школі на Буковині ініціював масштабну перевірку

У соцмережах шириться фото шкільного харчування в одному із навчальних закладів Чернівців - дитині подали цілу сиру морквину, сирну запіканку та хліб. Прем'єр Сергій Корецький доручив профільним відомствам та службі негайно перевірити на місцях якість організації харчування школярів, передає УНН.

Доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів 

- повідомив Корецький.

Прем'єр нагадав, що держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.

Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв’язок від батьків та забезпечити належне реагування 

- резюмував Корецький.

Контекст

Увечері 2 вересня буковинець Віталій Олійник опублікував у Facebook фото шкільного харчування. На пластиковій тарілці можна побачити сирну запіканку, хліб, сливи та цілу сиру морквину. 

У Чернівецькій ОВА заявили, що вже розпочали моніторингові візити до навчальних закладів. Також є доручення залучити до перевірок представників медіа для об’єктивного висвітлення ситуації.

Антоніна Туманова

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