Сирна запіканка і ціла морквина на обід - Корецький через інцидент у школі на Буковині ініціював масштабну перевірку
Київ • УНН
У Чернівцях дитині подали сиру моркву, запіканку та хліб. Прем’єр доручив перевірити шкільне харчування й усунути проблеми.
У соцмережах шириться фото шкільного харчування в одному із навчальних закладів Чернівців - дитині подали цілу сиру морквину, сирну запіканку та хліб. Прем'єр Сергій Корецький доручив профільним відомствам та службі негайно перевірити на місцях якість організації харчування школярів, передає УНН.
Доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів
Прем'єр нагадав, що держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.
Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв’язок від батьків та забезпечити належне реагування
Контекст
Увечері 2 вересня буковинець Віталій Олійник опублікував у Facebook фото шкільного харчування. На пластиковій тарілці можна побачити сирну запіканку, хліб, сливи та цілу сиру морквину.
У Чернівецькій ОВА заявили, що вже розпочали моніторингові візити до навчальних закладів. Також є доручення залучити до перевірок представників медіа для об’єктивного висвітлення ситуації.