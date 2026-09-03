Творожная запеканка и целая морковь на обед — Корецкий из-за инцидента в школе на Буковине инициировал масштабную проверку
Киев • УНН
В Черновцах ребёнку подали сырую морковь, запеканку и хлеб. Премьер поручил проверить школьное питание и устранить проблемы.
В социальных сетях распространяется фотография школьного питания в одном из учебных заведений Черновцов — ребенку подали целую сырую морковь, творожную запеканку и хлеб. Премьер-министр Сергей Корецкий поручил профильным ведомствам и службе немедленно проверить на местах качество организации питания школьников, передает УНН.
Поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования, Министерством экономики и Министерством аграрной политики немедленно проверить на местах качество организации питания для учащихся 1–11 классов
Премьер-министр напомнил, что государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой без исключения школе получали качественные обеды.
Все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления. Также поручил Министерству образования собрать обратную связь от родителей и обеспечить надлежащее реагирование
Контекст
Вечером 2 сентября буковинец Виталий Олейник опубликовал в Facebook фотографию школьного питания. На пластиковой тарелке можно увидеть творожную запеканку, хлеб, сливы и целую сырую морковь.
В Черновицкой ОВА заявили, что уже начали мониторинговые визиты в учебные заведения. Также дано поручение привлечь к проверкам представителей медиа для объективного освещения ситуации.