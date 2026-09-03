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Творожная запеканка и целая морковь на обед — Корецкий из-за инцидента в школе на Буковине инициировал масштабную проверку

Киев • УНН

 • 844 просмотра

В Черновцах ребёнку подали сырую морковь, запеканку и хлеб. Премьер поручил проверить школьное питание и устранить проблемы.

Творожная запеканка и целая морковь на обед — Корецкий из-за инцидента в школе на Буковине инициировал масштабную проверку

В социальных сетях распространяется фотография школьного питания в одном из учебных заведений Черновцов — ребенку подали целую сырую морковь, творожную запеканку и хлеб. Премьер-министр Сергей Корецкий поручил профильным ведомствам и службе немедленно проверить на местах качество организации питания школьников, передает УНН.

Поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования, Министерством экономики и Министерством аграрной политики немедленно проверить на местах качество организации питания для учащихся 1–11 классов 

- сообщил Корецкий.

Премьер-министр напомнил, что государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой без исключения школе получали качественные обеды.

Все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления. Также поручил Министерству образования собрать обратную связь от родителей и обеспечить надлежащее реагирование 

- резюмировал Корецкий.

Контекст

Вечером 2 сентября буковинец Виталий Олейник опубликовал в Facebook фотографию школьного питания. На пластиковой тарелке можно увидеть творожную запеканку, хлеб, сливы и целую сырую морковь. 

В Черновицкой ОВА заявили, что уже начали мониторинговые визиты в учебные заведения. Также дано поручение привлечь к проверкам представителей медиа для объективного освещения ситуации.

Антонина Туманова

ОбществоПолитикаОбразование
Школа
Министерство образования и науки Украины
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Черновцы