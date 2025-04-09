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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25985 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

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В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.

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Яровыми зерновыми засеяли уже 16% от запланированных площадей: лидеры посевной

Украинские аграрии засеяли 926 тыс. га яровых зерновых, а лидерами по темпам сева стали Одесская, Тернопольская, Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Планируют увеличить площади под пшеницей.

Экономика • 4 апреля, 06:10 • 3980 просмотра

Глава Минагрополитики задекларировал квартиру в Киеве и несколько сотен тысяч гривен на нескольких счетах

Виталий Коваль задекларировал квартиру в Киеве за 215 тыс. грн, доходы 391 тыс. грн от Министерства и 955 тыс. грн от Фонда госимущества. Также у него есть $25 000 наличными.

политика • 31 марта, 13:57 • 25183 просмотра

В Украине одобрили план орошения земель в условиях изменений климата: что предусматривается

Правительство Украины одобрило план развития ирригационного комплекса до 2050 года. Он предусматривает реформу управления инфраструктурой, инвестиции в модернизацию систем орошения и накопление водных ресурсов.

Экономика • 31 марта, 10:00 • 28665 просмотра

В Украине засеяли зерновыми почти 10% от плана: лидеры посевной

По состоянию на 28 марта 2025 года украинские аграрии засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых. Больше всего засеяно ячменя – 315,5 тыс. га.

Экономика • 28 марта, 12:24 • 25534 просмотра

Коррупция в Минагрополитики: правоохранители разоблачили экс-заместителя министра

НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА из-за злоупотреблений и подделки, что привело к убыткам в 27 млн грн.

Криминал и ЧП • 19 марта, 13:07 • 11944 просмотра

В Украине запускают новую электронную систему для конопляного бизнеса

С марта 2025 года в Украине заработает система "еКонопли" для упрощения работы с промышленными коноплями. Система позволит быстро регистрироваться и управлять всеми процессами онлайн без получения лицензий.

Экономика • 10 марта, 14:10 • 20815 просмотра
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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Инфляция в Украине достигла 12,9%, что привело к подорожанию овощей и молочных продуктов. Причинами стали погодные условия, дефицит рабочей силы и рост экспорта молочной продукции.

Экономика • 17 февраля, 13:43 • 149715 просмотра

Внешняя торговля Украины ушла в минус на $2,3 млрд: куда идет экспорт

В январе 2025 года дефицит внешней торговли Украины достиг 2,3 млрд долларов, что на треть больше, чем в прошлом году. Импорт составил $5,5 млрд, экспорт - $3,2 млрд, с наибольшим импортом из Китая и экспортом в Польшу.

Экономика • 11 февраля, 06:18 • 32127 просмотра

В Украине стартовал сервис "Е-Пчеловодство": как будет работать и кому будет полезен

В Украине запускают электронный сервис для защиты пчел от отравления средствами защиты растений. Система позволит аграриям и пасечникам взаимодействовать через единую платформу для организации пчелоопыления.

Технологии • 10 февраля, 13:56 • 43446 просмотра

Цены на продукты: в Минагрополитики рассказали, какие изменения возможны в следующие 4-5 месяцев

Первый заместитель министра агрополитики не видит предпосылок для существенных изменений цен на продукты до сбора нового урожая. Ожидается стабильность цен на молочные продукты и возможное снижение стоимости в следующие 4-5 месяцев.

Экономика • 6 февраля, 13:00 • 42152 просмотра

Теплая зима заставит аграриев потратить больше на защиту посевов от вредителей

Из-за теплой зимы ожидается увеличение количества вредителей, грибков и сорняков на полях. Аграриям придется увеличить расходы на средства защиты растений, хотя состояние посевов пока удовлетворительное.

Экономика • 6 февраля, 11:06 • 39118 просмотра

Озимые посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году - Минагрополитики

Озимые культуры посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году. Благодаря разминированию и обследованию территорий удалось вернуть в обработку 285 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Экономика • 6 февраля, 10:26 • 33578 просмотра

Правительство хочет компенсировать дефицит мясных, молочных и рыбных продуктов: подготовлена концепция

Кабмин утвердил концепцию развития животноводства для компенсации дефицита мясных и молочных продуктов. Программа предусматривает увеличение производства до 70 кг мяса и 270 кг молочных изделий на человека ежегодно.

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Владельцы коров, коз и овец могут получить государственные дотации: как подать заявку

В Украине начался прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания скота через Государственный аграрный реестр. Выплаты составляют 7000 грн за корову и 2000 грн за овцу/козу.

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Экспорт зерна в этом сезоне на 14% больше прошлогоднего

С начала маркетингового года Украина экспортировала 23,904 млн тонн зерновых, что на 14,15% больше чем в прошлом году. Больше всего экспортировано кукурузы и пшеницы - 11,153 и 10,328 млн тонн соответственно.

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Минагрополитики установило новые минимальные экспортные цены на 15 видов товаров

Министерство аграрной политики утвердило минимально допустимые экспортные цены на январь 2025 года для 15 видов сельхозпродукции. Экспорт товаров по ценам ниже установленных будет запрещен.

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Минмолодежьспорта утвердило новые критерии критичности предприятий в сфере спорта

Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии определения важных предприятий в сфере спорта в особый период. Новый приказ №7742 заменил предыдущий документ от февраля 2023 года.

спорт • 6 января, 12:00 • 28826 просмотра

В Украине появится новый реестр для работы с животными: что изменится с 2026 года

Кабмин утвердил создание реестра сертификатов для работы с животными, который заработает с 2026 года. Система будет содержать данные о владельцах сертификатов, направления подготовки и случаи нарушений законодательства.

Общество • 30 декабря, 08:36 • 19569 просмотра

Экспорт зерна в этом сезоне более чем на 20% больше прошлогоднего

С начала маркетингового года Украина экспортировала 21,256 млн тонн зерновых, что на 21,57% больше чем в прошлом году. Больше всего экспортировано пшеницы - 9,63 млн тонн и кукурузы - 9,351 млн тонн.

Экономика • 27 декабря, 15:07 • 41924 просмотра

Бронирование аграриев: обновили критерии и обнародовали алгоритм для определения критически важных агропредприятий

Министерство аграрной политики утвердило новые критерии для определения предприятий, важных для экономики в особый период. Для получения статуса требуется соответствие двум критериям и представление налоговой отчетности.

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Украинская рыба может появиться в меню школ, больниц и ВСУ: что говорят в Минагрополитики

Минагрополитики планирует увеличить потребление украинской рыбы в государственных учреждениях. Сейчас Украина импортирует рыбной продукции на $1 млрд, тогда как экспортирует лишь на $19 млн.

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Кабмин принял решение о финансовой поддержке рыбоводов в деоккупированных регионах

Кабмин утвердил порядок финансовой поддержки производителей пресноводной рыбы на деоккупированных территориях. Компенсация покроет затраты на выращивание и приобретение рыбопосадочного материала.

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Есть риски блокирования границы со стороны польских фермеров - Минагро

Украина стала заложницей внутриполитических дискуссий в Польше, где украинская продукция используется как инструмент в спорах. Минагро предупреждает о рисках новых блокировок границы в связи с предстоящими выборами в Польше.

политика • 10 декабря, 09:38 • 53163 просмотра

Запрет на отлов раков вводится в Украине: когда и где будут действовать ограничения

С 1 декабря 2024 года в Украине вводится запрет на вылов раков в большинстве водоемов. На Дунае запрет будет действовать с 5 декабря, на водохранилищах - с 15 декабря.

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Реестр деклараций будет недоступен 27 ноября: что стоит знать

НАПК временно ограничит доступ к Единому государственному реестру деклараций 27 ноября с 15:00 до 18:00. Ограничение связано с проведением программно-технического обслуживания системы.

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В Украине запускают реестр домашних животных: что нужно знать владельцам

Минагрополитики запускает Единый государственный реестр домашних животных на платформе Дія. Engine. Сначала состоится авторизация ветврачей, а затем начнется регистрация котов, собак и хорьков.

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Кабмин назначил новых заместителей министра юстиции и госсекретарей

Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра юстиции - Викторию Васильчук и Евгения Пикалова. Также назначены госсекретари в Минюст и Минагрополитики.

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Украинские аграрии намолотили 71,4 млн тонн зерновых и масличных культур

Аграрии Украины собрали 52,1 млн тонн зерновых и 19,3 млн тонн масличных культур с площади 19,2 млн га. Наибольший урожай зерновых собрали в Одесской, Черниговской и Полтавской областях.

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Жатва-2024: сколько зерна и масличных уже собрали

В Украине намолотили 68,9 млн тонн зерновых и масличных культур с площади 18,9 млн га. Наибольший урожай собрали в Одесской, Полтавской и Черниговской областях.

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