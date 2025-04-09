Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Запрет на отлов раков вводится в Украине: когда и где будут действовать ограничения

С 1 декабря 2024 года в Украине вводится запрет на вылов раков в большинстве водоемов. На Дунае запрет будет действовать с 5 декабря, на водохранилищах - с 15 декабря.