Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.
Украинские аграрии засеяли 926 тыс. га яровых зерновых, а лидерами по темпам сева стали Одесская, Тернопольская, Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Планируют увеличить площади под пшеницей.
Виталий Коваль задекларировал квартиру в Киеве за 215 тыс. грн, доходы 391 тыс. грн от Министерства и 955 тыс. грн от Фонда госимущества. Также у него есть $25 000 наличными.
Правительство Украины одобрило план развития ирригационного комплекса до 2050 года. Он предусматривает реформу управления инфраструктурой, инвестиции в модернизацию систем орошения и накопление водных ресурсов.
По состоянию на 28 марта 2025 года украинские аграрии засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых. Больше всего засеяно ячменя – 315,5 тыс. га.
НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра агрополитики и заместителю руководителя РГА из-за злоупотреблений и подделки, что привело к убыткам в 27 млн грн.
С марта 2025 года в Украине заработает система "еКонопли" для упрощения работы с промышленными коноплями. Система позволит быстро регистрироваться и управлять всеми процессами онлайн без получения лицензий.
Инфляция в Украине достигла 12,9%, что привело к подорожанию овощей и молочных продуктов. Причинами стали погодные условия, дефицит рабочей силы и рост экспорта молочной продукции.
В январе 2025 года дефицит внешней торговли Украины достиг 2,3 млрд долларов, что на треть больше, чем в прошлом году. Импорт составил $5,5 млрд, экспорт - $3,2 млрд, с наибольшим импортом из Китая и экспортом в Польшу.
В Украине запускают электронный сервис для защиты пчел от отравления средствами защиты растений. Система позволит аграриям и пасечникам взаимодействовать через единую платформу для организации пчелоопыления.
Первый заместитель министра агрополитики не видит предпосылок для существенных изменений цен на продукты до сбора нового урожая. Ожидается стабильность цен на молочные продукты и возможное снижение стоимости в следующие 4-5 месяцев.
Из-за теплой зимы ожидается увеличение количества вредителей, грибков и сорняков на полях. Аграриям придется увеличить расходы на средства защиты растений, хотя состояние посевов пока удовлетворительное.
Озимые культуры посеяны на площади не меньшей, чем в прошлом году. Благодаря разминированию и обследованию территорий удалось вернуть в обработку 285 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
Кабмин утвердил концепцию развития животноводства для компенсации дефицита мясных и молочных продуктов. Программа предусматривает увеличение производства до 70 кг мяса и 270 кг молочных изделий на человека ежегодно.
В Украине начался прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания скота через Государственный аграрный реестр. Выплаты составляют 7000 грн за корову и 2000 грн за овцу/козу.
С начала маркетингового года Украина экспортировала 23,904 млн тонн зерновых, что на 14,15% больше чем в прошлом году. Больше всего экспортировано кукурузы и пшеницы - 11,153 и 10,328 млн тонн соответственно.
Министерство аграрной политики утвердило минимально допустимые экспортные цены на январь 2025 года для 15 видов сельхозпродукции. Экспорт товаров по ценам ниже установленных будет запрещен.
Министерство молодежи и спорта утвердило новые критерии определения важных предприятий в сфере спорта в особый период. Новый приказ №7742 заменил предыдущий документ от февраля 2023 года.
Кабмин утвердил создание реестра сертификатов для работы с животными, который заработает с 2026 года. Система будет содержать данные о владельцах сертификатов, направления подготовки и случаи нарушений законодательства.
С начала маркетингового года Украина экспортировала 21,256 млн тонн зерновых, что на 21,57% больше чем в прошлом году. Больше всего экспортировано пшеницы - 9,63 млн тонн и кукурузы - 9,351 млн тонн.
Министерство аграрной политики утвердило новые критерии для определения предприятий, важных для экономики в особый период. Для получения статуса требуется соответствие двум критериям и представление налоговой отчетности.
Минагрополитики планирует увеличить потребление украинской рыбы в государственных учреждениях. Сейчас Украина импортирует рыбной продукции на $1 млрд, тогда как экспортирует лишь на $19 млн.
Кабмин утвердил порядок финансовой поддержки производителей пресноводной рыбы на деоккупированных территориях. Компенсация покроет затраты на выращивание и приобретение рыбопосадочного материала.
Украина стала заложницей внутриполитических дискуссий в Польше, где украинская продукция используется как инструмент в спорах. Минагро предупреждает о рисках новых блокировок границы в связи с предстоящими выборами в Польше.
С 1 декабря 2024 года в Украине вводится запрет на вылов раков в большинстве водоемов. На Дунае запрет будет действовать с 5 декабря, на водохранилищах - с 15 декабря.
НАПК временно ограничит доступ к Единому государственному реестру деклараций 27 ноября с 15:00 до 18:00. Ограничение связано с проведением программно-технического обслуживания системы.
Минагрополитики запускает Единый государственный реестр домашних животных на платформе Дія. Engine. Сначала состоится авторизация ветврачей, а затем начнется регистрация котов, собак и хорьков.
Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра юстиции - Викторию Васильчук и Евгения Пикалова. Также назначены госсекретари в Минюст и Минагрополитики.
Аграрии Украины собрали 52,1 млн тонн зерновых и 19,3 млн тонн масличных культур с площади 19,2 млн га. Наибольший урожай зерновых собрали в Одесской, Черниговской и Полтавской областях.
В Украине намолотили 68,9 млн тонн зерновых и масличных культур с площади 18,9 млн га. Наибольший урожай собрали в Одесской, Полтавской и Черниговской областях.