Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком

Телеведущая Леся Никитюк официально подтвердила свою беременность, поделившись с подписчиками нежным фото с округлым животиком. 37-летняя звезда ожидает первого ребенка вместе с женихом Дмитрием Бабчуком - морским пехотинцем ВСУ, который сделал ей предложение в январе. До этого Леся, несмотря на слухи, держала новость в тайне. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение звезды в Instagram.

На фотографии Никитюк одета в белое сетчатое платье, которое обтягивает ее новую фигуру с круглым животиком. В заметке под фото звезда пообещала озвучить подробности в интервью одному из украинских изданий.

Подписчики активно поздравили ведущую в комментариях, а избранник звезды оставил там короткое, но теплое сообщение: "Вау, это что моя жена беременна первенцем?".

Несмотря на изменения в личной жизни, Леся долгое время не разглашала новость, продолжая активно работать и участвовать в съемках.

О беременности телеведущей заговорили еще раньше. В апреле в сети появилось видео, снятое пользователем TikTok. На нем Никитюк, одетая в обтягивающее платье, выходила из ресторана в Одессе в компании друга и коллеги Евгения Таллера. Пользователи обратили внимание на ее округлую фигуру и предположили, что она беременна. Звезда не оставила это без ответа, резко раскритиковав автора видео за нарушение ее личного пространства.

Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне, бл*дь, не сходи, не поешь и не выпей