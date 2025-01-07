"Тут і не відмовиш": Леся Нікітюк виходить заміж
Київ • УНН
Військовослужбовець Дмитро Бабчук зробив пропозицію руки і серця Лесі Нікітюк, показавши каблучку з діамантом. Телеведуча погодилася та поділилася радісною новиною в Instagram.
Українській телеведучій Лесі Нікітюк зробили пропозицію. Про це зірка поділилася у своєму Instagram, пише УНН.
Деталі
Спочатку наречений Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук опублікував Instagram-сторіс з каблучкою з діамантом.
Диви що взяв тобі, поміряєш?
І вже через деякий час Леся Нікітюк на своїй сторінці в Instagram підтвердила свій новий статус.
Зокрема, зірка виставила допис з серією фото та підписала:
Тут і не відмовиш
Також, вона опублікувала сторіс, в якій подякувала шанувальникам за привітання.
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