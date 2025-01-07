«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

Украинской телеведущей Лесе Никитюк сделали предложение. Об этом звезда поделилась в своем Instagram, пишет УНН.

Детали

Сначала жених Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук опубликовал Instagram-сторис с кольцом с бриллиантом.

Смотри, что взял тебе, померишь? - подписал фотографию Бабчук.

И уже через некоторое время Леся Никитюк на своей странице в Instagram подтвердила свой новый статус.

В частности, звезда выставила сообщение с серией фото и подписала:

Здесь и не откажешь

Также, она опубликовала сторис, в которой поблагодарила поклонников за поздравления.

Напомним

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