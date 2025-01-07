«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

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Военнослужащий Дмитрий Бабчук сделал предложение руки и сердца Лесе Никитюк, показав кольцо с бриллиантом. Телеведущая согласилась и поделилась радостной новостью в Instagram.

Украинской телеведущей Лесе Никитюк сделали предложение. Об этом звезда поделилась в своем Instagram, пишет УНН.

Детали 

Сначала жених Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук опубликовал Instagram-сторис с кольцом с бриллиантом. 

Смотри, что взял тебе, померишь?

- подписал фотографию Бабчук.
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И уже через некоторое время Леся Никитюк на своей странице в Instagram подтвердила свой новый статус.

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В частности, звезда выставила сообщение с серией фото и подписала: 

Здесь и не откажешь

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Также, она опубликовала сторис, в которой поблагодарила поклонников за поздравления.

Напомним 

Певица Дуа Липа обручилась с актером Каллумом Тернером после года отношений. Пара планирует отпраздновать помолвку на секретной новогодней вечеринке с друзьями и семьей в Лондоне. 

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