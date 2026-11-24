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Трафик Pornhub упал на 15 % в день выхода GTA VI, однако за несколько часов до выхода игры посещаемость порносайта резко выросла. Об этом пишет Mashable, передает УНН.

Учитывая, что Grand Theft Auto VI побила рекорды по количеству просмотров в стриминге, вполне логично, что игроки тратят свое время на игры, а не на другие хобби. Ну, знаете, вроде садоводства, рукоделия или просмотра порно. По крайней мере, в отношении последнего у нас есть подтверждающие это данные: трафик Pornhub в США резко упал на 15,5% всего через час после выхода игры в прошлый четверг - пишет издание.

Отмечается, что всего за несколько часов до этого, в 22:00 по восточному времени, посещаемость этого сайта выросла на 16,5% по сравнению со средним показателем за день.

Возможно, игрокам было скучно, и они пытались скоротать время перед долгожданным релизом. Через час трафик начал снижаться, достигнув уровня на 9,9% выше среднего, а к полуночи упал на 7,5% ниже среднего. В ту ночь и до самого утра трафик Pornhub колебался — возможно, это связано с часовыми поясами, а может, геймерам просто нужен был перерыв - добавляет издание.

По данным Pornhub, 19 ноября количество поисковых запросов, связанных с GTA, взлетело на 16196%, а общее количество поисковых запросов с 18 ноября достигло впечатляющих 15 миллионов.

Напомним

В четверг, 18 ноября, Grand Theft Auto VI официально вышла после 13 лет ожидания. Первыми игру опробовали в Новой Зеландии, где шутер вышел в 13:00. На стриминговых платформах просмотры прохождения сюжетной линии достигали около 2 млн зрителей

Grand Theft Auto VI установила абсолютный рекорд индустрии развлечений, принеся $3,79 млрд за первый день продаж. Эта сумма превысила общие кассовые сборы любого фильма за все время его проката.