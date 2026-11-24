Украинская студия GSC Game World призвала игроков номинировать S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на премию Steam Awards 2026 в категории "Труд любви" (Labor of Love), намекнув на сюрпризы от студии. Об этом говорится на платформе Steam, передает УНН.

Два года назад Зона снова позвала, и бесчисленные сталкеры откликнулись. Это ознаменовало начало новой эры для S.T.A.L.K.E.R. — а также старт впечатляющей эволюции. Все это время мы прислушивались к вашим советам, читали сотни обсуждений на форумах, получали сообщения о проблемах, предложения и пожелания по электронной почте, в личных сообщениях и даже лично — пишут разработчики.

Они отметили, что работа над игрой не прекращалась ни на мгновение, и только в 2026 году было выпущено несколько обновлений, которые принесли существенные изменения, исправления и новый сюжетный контент.

По словам разработчиков, кульминация, состоявшая из двух частей, состоялась 20 августа, когда шутер получил крупное обновление 2.0, перенесшее игру на новую версию Unreal Engine 5.

Помимо нового оружия, улучшений искусственного интеллекта, игрового комфорта и прочего, оно полностью изменило внешний вид игры, ее игровой процесс и общее впечатление от нее. Кроме того, игра получила первое крупное расширение — "Цена Надежды", в котором представлены культовое противостояние Воли и Долга, невероятные новые локации и насыщенный сюжет продолжительностью более 20 часов, разворачивающийся в культовой атмосфере серии, а также некоторые эксперименты и смелые шаги для вселенной игры.

"Цена надежды": первое сюжетное дополнение к S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в августе

Что касается будущего, возможно, вы уже знаете некоторые вещи, но есть и несколько приятных сюрпризов. Если вы считаете, что такой постоянный прогресс заслуживает признания, для нас будет честью, если вы поддержите S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в номинации "Labor of Love" на Steam Awards 2026. Проголосовать можно с сегодняшнего дня до 30 ноября. Спасибо, что вы являетесь частью этого совместного путешествия — которое продолжится и дальше. С наилучшими пожеланиями, команда GSC Game World — добавили разработчики.

Что такое "Труд любви"

"Труд любви" — это философская концепция Григория Сковороды о работе, которая соответствует природе и натуре человека. Эта деятельность приносит радость и ощущение смысла, позволяет быть полезным себе и другим. "Труд любви" воспринимается не как средство выживания, а как естественная потребность человека.

Сковорода вдохновлял людей искать себя — и находить счастье. Следовать своему предназначению, а не деньгам и карьере. Работать с удовольствием и развиваться. Приносить пользу другим. Быть собой и дружить с родственными душами.

Награду "Труд любви" присуждают играм, которые разработчики продолжают поддерживать и наполнять новым контентом после релиза.

Steam Awards 2026

Valve объявила о начале подачи номинантов на ежегодную премию The Steam Awards 2026. В этом году мероприятию исполняется 10 лет, поэтому организаторы подготовили дополнительные категории. Пользователи Steam могут самостоятельно номинировать любимые игры до 30 ноября, 20:00.

В этом году на The Steam Awards появятся три дополнительные категории: "Еще пять минут", "Словами не описать" и "Теперь это моя работа". Кроме того, в честь юбилея откроется специальная категория "Зал славы". В ней пользователи смогут выбрать лучшую игру среди всех проектов, которые ранее получали награду "Игра года".

Список номинантов объявят 17 декабря, одновременно с началом большой зимней распродажи Steam. Тогда же начнется голосование за победителей.

Голос Павла Зиброва появится в S.T.A.L.K.E.R. 2