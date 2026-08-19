Голос Павла Зиброва появится в S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинский певец Павел Зибров появится в сюжетном дополнении к S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля под названием "Цена надежды". Певец озвучит голос "Арены", а также во внутриигровом радио будет звучать его песня "Школьный вальс". Об этом передает УНН со ссылкой на разработчиков.

Детали

Павел Зибров вернется в S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Ждите его голоса на Арене и в ваших приемниках - сообщили разработчики.

В постапокалиптической атмосфере Зоны будет звучать его хит "Школьный вальс", а также певец выступит голосом Арены - локации, где сталкеры соревнуются в боях на выживание.

Среди других артистов, чья музыка появится в дополнении, будет Monokate. Студия уже представила видео с ее композицией "Нас несет". Также в S.T.A.L.K.E.R. 2 прозвучит известная "Стефания" от Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022.

Кроме того, Monokate, настоящее имя которой Екатерина Павленко, появится в игре в качестве радиоведущей на местном радио.

Дополнение

В обновлении 2.0 "Возвращение в Зону", которое выйдет 20 августа, как отмечают разработчики, кардинально переработаны внешний вид Зоны, впечатление, которое она производит, и то, как она живет.

Это полностью бесплатное обновление основной игры, которое выходит 20 августа - одновременно с дополнением "Цена надежды". На этот раз мы внесли больше технических изменений, чем когда-либо прежде: существенно обновили игровой движок, добавили новые механики, о которых сталкеры давно просили, а также подготовили несколько сюрпризов, которыми нам не терпелось с вами поделиться - заявляют разработчики.

По словам разработчиков, освещение в Зоне заметно изменилось. На открытых пространствах солнце светит так же ярко, но теперь его лучи совершенно иначе падают на окружение - тени и блики заиграли по-новому.

Мы также поработали над закрытыми пространствами: теперь освещение в зданиях и подземельях выглядит гораздо реалистичнее. Более того, мы переработали ландшафт и растительность, чтобы они выглядели естественнее, устранили сотни ошибок с предметами, зависавшими в воздухе, а также исправили множество других багов, из-за которых порой казалось, будто аномалии возникают там, где им совершенно не место - отмечают разработчики.

Также обновляется система A-Life, которая предусматривает, что в Зоне стало больше мест, где можно встретить ее обитателей. Люди и мутанты теперь чаще сражаются за стоянки у костров, автобусные остановки и другие ключевые точки, а сталкеры постоянно собирают хабар с павших, а не только когда находятся в поле вашего зрения.

В игре также появится бинокль, как это было в предыдущих частях игры.

Отныне в распоряжении сталкеров не один, а целых три вида биноклей. Используйте их, чтобы осматривать окрестности, высматривать друзей и врагов, а также просчитывать свои шаги наперед. Каждый бинокль отличается своей "начинкой", доступными функциями и назначением. Найдите подходящую модель на просторах Зоны или же купите ее втридорога у некоторых торговцев - подчеркивают разработчики.

Кроме того, в новом дополнении появится новое оружие, в частности штурмовая винтовка Arev, марксманские винтовки GP3A и СКП, а также пистолет-пулемет "Фора-230".

Выбор оптики тоже стал шире: появился новый трехкратный прицел для западных образцов оружия и коллиматорный для восточных. Теперь вы с легкостью подберете идеальное снаряжение под свой стиль игры. А еще целиться со смещением теперь можно и без экипированного ПНВ - заявили в компании.

Напомним

Украинская студия GSC Game World 20 августа выпустит первое сюжетное дополнение к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: "Сердце Чернобыля". DLC под названием "Цена надежды" одновременно станет доступно на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.