Голос Павла Зіброва з’явиться у S.T.A.L.K.E.R. 2

Український співак Павло Зібров з’явиться у сюжетному доповненні до S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля під назвою "Ціна надії". Співак озвучить голос "Арени", а також у внутрішньоігровому радіо лунатиме його пісня "Шкільний вальс". Про це передає УНН з посиланням на розробників.

Деталі

Павло Зібров повернеться у S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Чекайте на його голос на Арені та у ваших приймачах - повідомили розробники.

У постапокаліптичній атмосфері Зони лунатиме його хіт "Шкільний вальс", а також співак виступить голосом Арени - локації, де сталкери змагаються в боях на виживання.

Серед інших артистів, чия музика з’явиться у доповненні, буде Monokate. Студія вже презентувала відео з її композицією "Нас несе". Також у S.T.A.L.K.E.R. 2 пролунає відома "Стефанія" від Kalush Orchestra, яка принесла Україні перемогу на Євробаченні-2022.

Окрім того, Monokate, справжнє ім’я якої Катерина Павленко, постане у грі у вигляді радіоведучої на місцевому радіо.

Доповнення

В оновленні 2.0 "Повернення до Зони", яке вийде 20 серпня, як зазначають розробники, кардинально було перероблено те, який вигляд має Зона, яке враження вона справляє та як вона живе.

Це повністю безкоштовне оновлення основної гри, яке виходить 20 серпня - одночасно з доповненням "Ціна Надії". Цього разу ми внесли більше технічних змін, ніж будь-коли раніше: суттєво оновили ігровий рушій, додали нові механіки, про які давно просили сталкери, а також підготували кілька сюрпризів, які нам кортіло вам показати - заявляють розробники.

За словами розробників, освітлення в Зоні помітно змінилося. На відкритих просторах сонце світить так само яскраво, але тепер його промені зовсім інакше падають на оточення - тіні та відблиски заграли по-новому.

Ми також попрацювали над закритими просторами: тепер освітлення в будівлях і підземеллях виглядає набагато реалістичніше. Ба більше, ми переробили ландшафт та рослинність, аби вони мали природніший вигляд, усунули сотні помилок із предметами, що зависали в повітрі, а також виправили безліч інших багів, через які часом здавалося, ніби аномалії виникають там, де їм геть не місце - зазначають розробники.

Також оновлюється система A-Life, яка передбачатиме, що у Зоні побільшало місць, де можна зустріти мешканців Зони. Люди та мутанти тепер частіше б'ються за стоянки біля багать, автобусні зупинки та інші ключові точки, а сталкери збирають хабар із полеглих повсякчас, а не лише коли перебувають у вашому полі зору.

У грі також з’явиться бінокль, як це було у попередніх частинах гри.

Відтепер у розпорядженні сталкерів не один, а аж три види біноклів. Використовуйте їх, аби оглядати околиці, видивлятися друзів та ворогів, а також прораховувати свої кроки наперед. Кожен бінокль відрізняється своїм "начинням", доступними функціями та призначенням. Знайдіть відповідну модель на теренах Зони або ж придбайте її втридорога у деяких торговців - наголошують розробники.

Окрім того, у новому доповненні з’явиться нова зброя, зокрема штурмова гвинтівка Arev, марксманські гвинтівки GP3A та СКП, а також пістолет-кулемет "Фора-230".

Вибір оптики теж став багатшим: з'явився новий трикратний приціл для західних зразків зброї та коліматорний для східних. Тепер ви з легкістю підберете ідеальне спорядження під власний стиль гри. А ще цілитися зі зміщенням тепер можна й без екіпірованого ПНБ - заявили у компанії.

Нагадаємо

Українська студія GSC Game World 20 серпня випустить перше сюжетне доповнення до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: "Серце Чорнобиля". DLC під назвою "Ціна надії" одночасно стане доступним на ПК, Xbox Series X|S і PlayStation 5.