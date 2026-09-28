Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народження
Київ • УНН
Співачка опублікувала невідомі раніше фото й відео доньки Рокі, якій виповнився рік. На кадрах дівчинка грається з речами матері.
Ріанна відсвяткувала перший день народження доньки Рокі, опублікувавши серію рідкісних сімейних фото. Співачка показала кадри з перших місяців життя дівчинки та її домашні моменти з косметикою і дизайнерськими речами мами, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Рокі – молодша дитина Ріанни та репера A$AP Rocky. На честь її першого дня народження співачка оприлюднила кадри, які раніше не показувала публіці.
На одному з відео дівчинка сидить у дитячому стільчику в перуці Ріанни, на іншому – з рожевими бігуді. Також Рокі грається з косметикою Fenty та сумкою Louis Vuitton своєї матері. Коли Ріанна забрала сумку, донька почала плакати й заспокоїлася лише після того, як її повернули.
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До добірки також потрапили кадри з новонародженою Рокі, відео, на якому Ріанна намагається навчити її говорити "мама", та інші сімейні моменти.
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Ріанна та A$AP Rocky виховують трьох дітей. Крім однорічної Рокі, у пари є сини RZA, якому 4 роки, та 3-річний Riot.
Раніше співачка розповідала, що після народження дітей стала значно більше хвилюватися за їхню безпеку та намагається будувати роботу навколо сім'ї.
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