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Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народження

Київ • УНН

 • 1936 перегляди

Співачка опублікувала невідомі раніше фото й відео доньки Рокі, якій виповнився рік. На кадрах дівчинка грається з речами матері.

Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народження

Ріанна відсвяткувала перший день народження доньки Рокі, опублікувавши серію рідкісних сімейних фото. Співачка показала кадри з перших місяців життя дівчинки та її домашні моменти з косметикою і дизайнерськими речами мами, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Рокі – молодша дитина Ріанни та репера A$AP Rocky. На честь її першого дня народження співачка оприлюднила кадри, які раніше не показувала публіці.

На одному з відео дівчинка сидить у дитячому стільчику в перуці Ріанни, на іншому – з рожевими бігуді. Також Рокі грається з косметикою Fenty та сумкою Louis Vuitton своєї матері. Коли Ріанна забрала сумку, донька почала плакати й заспокоїлася лише після того, як її повернули.

Ріанна показала доньку ще зовсім маленькою

До добірки також потрапили кадри з новонародженою Рокі, відео, на якому Ріанна намагається навчити її говорити "мама", та інші сімейні моменти.

Хто дозволив мені мати доньку, бро

– жартома підписала публікацію 38-річна співачка.

Ріанна та A$AP Rocky виховують трьох дітей. Крім однорічної Рокі, у пари є сини RZA, якому 4 роки, та 3-річний Riot.

Раніше співачка розповідала, що після народження дітей стала значно більше хвилюватися за їхню безпеку та намагається будувати роботу навколо сім'ї.

Вони надають сенсу кожному аспекту мого життя. Усе має бути навмисно і все має бути того варте, особливо коли це віддаляє мене від них

– говорила Ріанна.

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Степан Гафтко

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