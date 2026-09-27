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Starlink

кремль пригрозив "небезпечними наслідками", якщо Україна отримає Starlink для ударів углиб росії

Київ • УНН

 • 616 перегляди

У кремлі назвали потенційно небезпечним надання Україні Starlink для далекобійних ударів по росії. Остаточного рішення США не оголошували.

кремль пригрозив "небезпечними наслідками", якщо Україна отримає Starlink для ударів углиб росії

У кремлі застерегли від надання Україні можливості використовувати супутниковий зв'язок Starlink для далекобійних ударів по території росії. Речник диктатора рф дмитро пєсков назвав такий крок "потенційно небезпечним", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Це був би дуже згубний, потенційно небезпечний і необачний крок

– заявив пєсков.

Він також стверджує, що росія має технологічні можливості для протидії таким загрозам. Водночас пєсков висловив сподівання, що російський аналог Starlink – супутникова система "Рассвет" – незабаром працюватиме ефективніше.

Україна порушувала питання Starlink для далекобійних ударів

За даними Financial Times, Україна зверталася до Ілона Маска щодо можливості використовувати Starlink для управління безпілотниками під час ударів по цілях углибині росії. Маск нібито не виключав такого рішення, однак наголошував, що воно потребує політичного погодження Білого дому.

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Володимир Зеленський також порушував це питання під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, йшлося про можливість атакувати російську інфраструктуру для запуску балістичних ракет на відстані до 200 км від українського кордону.

За даними американських ЗМІ, Зеленський знову повернувся до питання Starlink під час вересневих переговорів із Трампом у Нью-Йорку, однак остаточного рішення щодо розширення можливостей використання системи Україною наразі не оголошували.

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Степан Гафтко

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