кремль пригрозив "небезпечними наслідками", якщо Україна отримає Starlink для ударів углиб росії
Київ • УНН
У кремлі назвали потенційно небезпечним надання Україні Starlink для далекобійних ударів по росії. Остаточного рішення США не оголошували.
У кремлі застерегли від надання Україні можливості використовувати супутниковий зв'язок Starlink для далекобійних ударів по території росії. Речник диктатора рф дмитро пєсков назвав такий крок "потенційно небезпечним", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Це був би дуже згубний, потенційно небезпечний і необачний крок
Він також стверджує, що росія має технологічні можливості для протидії таким загрозам. Водночас пєсков висловив сподівання, що російський аналог Starlink – супутникова система "Рассвет" – незабаром працюватиме ефективніше.
Україна порушувала питання Starlink для далекобійних ударів
За даними Financial Times, Україна зверталася до Ілона Маска щодо можливості використовувати Starlink для управління безпілотниками під час ударів по цілях углибині росії. Маск нібито не виключав такого рішення, однак наголошував, що воно потребує політичного погодження Білого дому.
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Володимир Зеленський також порушував це питання під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, йшлося про можливість атакувати російську інфраструктуру для запуску балістичних ракет на відстані до 200 км від українського кордону.
За даними американських ЗМІ, Зеленський знову повернувся до питання Starlink під час вересневих переговорів із Трампом у Нью-Йорку, однак остаточного рішення щодо розширення можливостей використання системи Україною наразі не оголошували.
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