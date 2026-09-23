Зеленський знову обговорив із Трампом доступ до Starlink для для ураження цілей у рф

Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав до кого Україні слід звернутися для погодження використання Starlink по цілях у рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост журналістки NEWSMAX Нани Саджаї у соцмережі Х.

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За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, українці торкалися теми Starlink під час зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН Зокрема, щодо використання Starlink для ураження цілей у росії.

Вам потрібно поговорити про це з Ілоном (Маском, ред.) - відповів Дональд Трамп.

Також, за наявними даними, сторони обговорили ліцензування виробництва систем Patriot. Водночас, український чиновник зазначив, що це "довгострокове питання".

Високопоставлений український чиновник сказав мені, що двостороння зустріч Трампа та Зеленського була "дуже хорошою. З точки зору тону та сприйняття, вона була дуже позитивною" - наголосила Нана Саджа.

Нагадаємо

російська супутникова система "Рассвет-3", яку створюють як аналог Starlink, через 6 місяців після початку розгортання досі не вийшла на заплановану орбіту висотою 800 км. Більшість апаратів першої партії вже близько 3 місяців залишаються на висоті приблизно 507 км