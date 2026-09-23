Зеленский вновь обсудил с Трампом доступ к Starlink для поражения целей в РФ

$44.790.0851.330.03
ukenru
09:25 • 3666 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Эксклюзив
09:00 • 7256 просмотра
Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества
07:46 • 15540 просмотра
Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растетPhoto
06:00 • 19773 просмотра
россия утром атаковала две АЗС в Киеве, в области затронуты четыре района
04:43 • 23786 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк и сегодня встретится с Рубио: будут говорить о войне в Украине
23 сентября, 03:15 • 27068 просмотра
Бельгия получила ещё 3 F-35, что приближает передачу Украине истребителей F-16
23 сентября, 02:17 • 27288 просмотра
В Украине создали заграждение «Чагарник», которое за секунду перерезает оптоволокно FPV-дроновPhoto
23 сентября, 01:17 • 20785 просмотра
Премьер-министр Японии Такаити на первой встрече с Зеленским пообещала продолжить поддержку Украины
23 сентября, 00:56 • 17762 просмотра
Латвия и Эстония введут национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после отмены ограничений ЕС
22 сентября, 23:57 • 15799 просмотра
Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1м/с
67%
749мм
Популярные новости
Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"23 сентября, 00:06 • 25430 просмотра
Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем23 сентября, 01:05 • 25415 просмотра
Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействиеPhotoVideo04:10 • 24578 просмотра
Осеннее равноденствие 2026: точное время, народные приметы и традиции05:15 • 20910 просмотра
Баскетбольная Евролига 2026/27: старт сезона и первые матчиPhoto05:30 • 17023 просмотра
публикации
Баскетбольная Евролига 2026/27: старт сезона и первые матчиPhoto05:30 • 17140 просмотра
Осеннее равноденствие 2026: точное время, народные приметы и традиции05:15 • 21044 просмотра
Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействиеPhotoVideo04:10 • 24695 просмотра
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен22 сентября, 13:46 • 41251 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет22 сентября, 13:06 • 46997 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным07:19 • 9310 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo05:39 • 11547 просмотра
Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем23 сентября, 01:05 • 25506 просмотра
Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"23 сентября, 00:06 • 25517 просмотра
Принцесса Диана за 2 месяца до смерти пошутила о собственных похоронах22 сентября, 23:06 • 25901 просмотра
Актуальное
Сериал
The New York Times
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Зеленский вновь обсудил с Трампом доступ к Starlink для поражения целей в РФ

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Зеленский и Трамп обсудили использование Starlink для ударов по целям в России. Трамп посоветовал согласовать это с Илоном Маском.

Зеленский вновь обсудил с Трампом доступ к Starlink для поражения целей в РФ

Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, к кому Украине следует обратиться для согласования использования Starlink по целям в рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост журналистки NEWSMAX Наны Саджаи в соцсети X.

Детали

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, украинцы затрагивали тему Starlink во время встречи с Трампом на Генассамблее ООН, в частности использование Starlink для поражения целей в России.

Вам нужно поговорить об этом с Илоном (Маском, ред.)

- ответил Дональд Трамп.

Также, по имеющимся данным, стороны обсудили лицензирование производства систем Patriot. Вместе с тем украинский чиновник отметил, что это "долгосрочный вопрос".

Высокопоставленный украинский чиновник сказал мне, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского была "очень хорошей. С точки зрения тона и восприятия, она была очень позитивной"

- подчеркнула Нана Саджа.

Напомним

российская спутниковая система "Рассвет-3", которую создают как аналог Starlink, спустя 6 месяцев после начала развертывания до сих пор не вышла на запланированную орбиту высотой 800 км. Большинство аппаратов первой партии уже около 3 месяцев остаются на высоте примерно 507 км

Алла Киосак

ПолитикаТехнологии
Генеральная Ассамблея ООН
Старлинк
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский