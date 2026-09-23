Зеленский вновь обсудил с Трампом доступ к Starlink для поражения целей в РФ

Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, к кому Украине следует обратиться для согласования использования Starlink по целям в рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост журналистки NEWSMAX Наны Саджаи в соцсети X.

Детали

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, украинцы затрагивали тему Starlink во время встречи с Трампом на Генассамблее ООН, в частности использование Starlink для поражения целей в России.

Вам нужно поговорить об этом с Илоном (Маском, ред.) - ответил Дональд Трамп.

Также, по имеющимся данным, стороны обсудили лицензирование производства систем Patriot. Вместе с тем украинский чиновник отметил, что это "долгосрочный вопрос".

Высокопоставленный украинский чиновник сказал мне, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского была "очень хорошей. С точки зрения тона и восприятия, она была очень позитивной" - подчеркнула Нана Саджа.

Напомним

российская спутниковая система "Рассвет-3", которую создают как аналог Starlink, спустя 6 месяцев после начала развертывания до сих пор не вышла на запланированную орбиту высотой 800 км. Большинство аппаратов первой партии уже около 3 месяцев остаются на высоте примерно 507 км