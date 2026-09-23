Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссуры

Джордж Лукас, создатель легендарной франшизы "Звёздные войны" (Star Wars), рассказал, что намеревался снять ещё три фильма, но вместо этого решил уйти из режиссуры после выхода "Звёздные войны: Месть ситхов" (Episode III: Revenge of the Sith) в 2005 году. Об этом УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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В недавнем интервью CBS Sunday Morning Лукас вместе со своей женой и деловым партнёром Меллоди Хобсон рассказали о создании нового Музея нарративного искусства Лукаса (Lucas Museum of Narrative Art) в Лос-Анджелесе.

После того как Хобсон отметила, что "уровень детализации", который Лукас вложил в музей, "едва не убил его", режиссёр добавил: "Ну, мне 82 года, так что всему есть предел…"

"Когда я занимался этим, — продолжил Лукас, имея в виду создание музея, — я решил уйти из кино, что было большим событием, потому что мне нужно было снять ещё три фильма "Звёздных войн". Но я понял, что у меня заканчивается время, и я действительно хотел создать этот музей, а также потратил много времени на разработку цифровых технологий для киноиндустрии. Знаете, всё искусство зависит от технологий".

Сколько фильмов "Звёздных войн" снял Лукас

За свою карьеру Лукас снял четыре фильма "Звёздных войн", начав с первой части франшизы — "Звёздные войны: Новая надежда" (Star Wars: Episode IV – A New Hope) 1977 года. Хотя для двух следующих фильмов оригинальной трилогии он передал режиссёрские обязанности Ирвину Кершнеру и Ричарду Маркуэнду соответственно, он всё же написал сценарий и стал исполнительным продюсером этих фильмов, прежде чем вернуться в режиссёрское кресло для трилогии-приквелов.

В 2012 году Лукас продал Lucasfilm и франшизу "Звёздные войны" компании Disney за 4 миллиарда долларов. Помимо трилогии-сиквела, Disney продолжает расширять вселенную с помощью сериалов. Следующий фильм франшизы — "Звёздные войны: Звёздный истребитель" (Star Wars: Starfighter) с Райаном Гослингом в главной роли — выйдет в прокат в следующем году.

Музей нарративного искусства имени Лукаса открылся для публики во вторник.

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода