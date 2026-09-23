Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина
Киев • УНН
Зеленский попросил Трампа побудить Си Цзиньпина обратиться к Путину ради прекращения войны. Встреча Трампа и Си состоится 24 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа привлечь лидера Китая Си Цзиньпина к давлению на Россию для прекращения войны. Об этом Зеленский заявил во время брифинга после встречи с Трампом в Нью-Йорке, пишет УНН.
Детали
По словам Президента, он озвучил эту просьбу накануне переговоров Трампа с Си Цзиньпином.
Завтра Трамп проведет встречу с руководителем Китая. Я очень откровенно сказал президенту, что он мог бы также как-то побудить к этому Си, чтобы тот обратился к Путину
Зеленский не уточнил, с каким именно призывом Си Цзиньпин должен был бы обратиться к Путину. В то же время Украина рассчитывает на использование Пекином своих контактов с Россией для содействия дипломатическим усилиям по завершению войны.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября в Вашингтоне.
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