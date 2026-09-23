$44.710.0351.370.17
ukenru
23:57 • 1202 просмотра
Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина
23:14 • 3452 просмотра
Зеленский подвёл итоги разговора с Трампом и рассказал о дальнейших действиях для прекращения войны с РФ
22:56 • 3798 просмотра
Соглашение США, Гренландии и Дании: что оно предусматривает и как изменит безопасность в Арктике
22:18 • 5744 просмотра
В Якутии горела Нерюнгринская ГРЭС в 5500 км от границы УкраиныVideo
21:30 • 8808 просмотра
Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Бернемом и предупредил о подготовке Россией новой массированной атакиVideo
20:51 • 10600 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией и представителями Европы для обсуждения деэскалации с РФ
20:27 • 10757 просмотра
Саудовская Аравия перезапустила нефтепровод мощностью 7 млн баррелей в сутки после атак дронов
19:25 • 12801 просмотра
Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский
22 сентября, 17:19 • 19877 просмотра
Украинка Таня Муиньо стала режиссёром новой рекламной кампании Apple для iPhone 18 ProVideo
22 сентября, 14:58 • 25203 просмотра
ЕС продлил санкции против рф, но исключил из списка олигархов Усманова и Фридмана — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.4м/с
90%
751мм
Популярные новости
Трамп заявил, что должен принять "важное решение" по поводу возобновления ударов по Ирану22 сентября, 15:14 • 4748 просмотра
Киев под атакой российских дронов: есть пострадавший и попадание в резервуары с топливом22 сентября, 15:24 • 11588 просмотра
Война в Украине завершится быстрее, чем думают люди - Трамп22 сентября, 15:30 • 9258 просмотра
"Если будет необходимо" - Трамп ответил, применит ли санкции против рф22 сентября, 15:45 • 3906 просмотра
Стало известно, от чего умерла Хайден Панеттьери21:05 • 7422 просмотра
публикации
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен22 сентября, 13:46 • 25902 просмотра
Штамп о пересечении границы: нужен ли он украинцам и что делать, если его нет22 сентября, 13:06 • 31291 просмотра
Как пользоваться арестованным счётом во время военного положения22 сентября, 12:20 • 40037 просмотра
От зависимости к собственному производству: зачем Украине собственные реактивные двигатели для ракет и дронов
Эксклюзив
22 сентября, 10:20 • 46578 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 годуPhoto22 сентября, 10:08 • 42149 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсировала новую песню "Patient Zero"00:06 • 188 просмотра
Принцесса Диана за 2 месяца до смерти пошутила о собственных похоронах23:06 • 1054 просмотра
Дольф Лундгрен признался, что думал о легальном самоубийстве во время борьбы с раком22:06 • 3084 просмотра
Стало известно, от чего умерла Хайден Панеттьери21:05 • 7424 просмотра
Смерть сына Синди Кроуфорд расследуют как подозрение на передозировкуVideo22 сентября, 14:01 • 18556 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Бильд
Социальная сеть
Техника

Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Зеленский попросил Трампа побудить Си Цзиньпина обратиться к Путину ради прекращения войны. Встреча Трампа и Си состоится 24 сентября.

Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к давлению на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа привлечь лидера Китая Си Цзиньпина к давлению на Россию для прекращения войны. Об этом Зеленский заявил во время брифинга после встречи с Трампом в Нью-Йорке, пишет УНН.

Детали

По словам Президента, он озвучил эту просьбу накануне переговоров Трампа с Си Цзиньпином.

Завтра Трамп проведет встречу с руководителем Китая. Я очень откровенно сказал президенту, что он мог бы также как-то побудить к этому Си, чтобы тот обратился к Путину

– заявил Зеленский.

Зеленский не уточнил, с каким именно призывом Си Цзиньпин должен был бы обратиться к Путину. В то же время Украина рассчитывает на использование Пекином своих контактов с Россией для содействия дипломатическим усилиям по завершению войны.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября в Вашингтоне.

Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский22.09.26, 22:25 • 12801 просмотр

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Украина