Война в Украине завершится быстрее, чем думают люди - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между россией и Украиной завершится быстрее, чем люди думают. Об этом Трамп заявил на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

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Мы очень тесно работаем с лидерами России и Украины. Это также произойдет (завершение войны - ред.) быстрее, чем люди думают - сказал Трамп.

Он снова отметил, что ежемесячно в Украине погибает по 25 000 солдат.

Напомним

Постоянный представитель США при ООН Майк Волтц объяснил слова президента США Дональда Трампа о проблемах российской нефтеперерабатывающей отрасли после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.