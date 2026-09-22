Война в Украине завершится быстрее, чем думают люди - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил в ООН, что война россии и Украины завершится быстрее, чем ожидают. Он также назвал потери Украины - 25 тысяч солдат в месяц.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война между россией и Украиной завершится быстрее, чем люди думают. Об этом Трамп заявил на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.
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Мы очень тесно работаем с лидерами России и Украины. Это также произойдет (завершение войны - ред.) быстрее, чем люди думают
Он снова отметил, что ежемесячно в Украине погибает по 25 000 солдат.
Напомним
Постоянный представитель США при ООН Майк Волтц объяснил слова президента США Дональда Трампа о проблемах российской нефтеперерабатывающей отрасли после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.