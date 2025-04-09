Майкл Уолтц

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Спецпредставитель США Стив Виткофф проведет дебрифинг с Трампом по встрече с путиным. Госсекретарь Рубио и советник Волц также будут присутствовать на встрече.