Майкл Уолтц

Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.
Дональд Трамп разочарован Майклом Волцом из-за добавления главного редактора The Atlantic в секретный чат Signal. Волца называют "идиотом" в Белом доме после утечки.
Советник по нацбезопасности США Майк Волц и глава аппарата Белого дома Сьюзи Вайлс сделали свои аккаунты Venmo с именами контактов общедоступными. Это позволило просматривать их кому угодно.
Издание The Atlantic раскрыло детали ударов США по Йемену из закрытого чата Signal советников Трампа. Это произошло после критики администрации по поводу утечки информации.
Майк Волтц признал создание чата в Signal, куда случайно попал редактор The Atlantic. Он заверил, что информация не была секретной, но сожалеет о разглашении.
Сенатор-демократ Рон Вайден призвал советника по нацбезопасности Волца и министра обороны Гегсета уйти в отставку. Причиной стали подозрения в нарушении национальной безопасности США.
Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.
Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.
В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.
Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.
Дональд Трамп заявил, что визит американской делегации в Гренландию – это дружелюбие, а не провокация. Он добавил, что Гренландия может стать частью будущего США.
Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние Москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.
Глава Нобелевского комитета выразила обеспокоенность из-за притеснений ученых и сокращения финансирования науки. Это происходит на фоне политических споров и может угрожать свободе исследований.
Премьер Гренландии раскритиковал визит делегации США на фоне планов Трампа по аннексии острова, назвав его «агрессивным». Он считает, что США стремятся продемонстрировать власть над Гренландией.
Делегация США во главе с женой вице-президента посетит Гренландию, где осмотрит военную базу и примет участие в гонках на собачьих упряжках. Визит проходит на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии острова.
Майкл Волц заявил о прогрессе в переговорах между Украиной и рф при посредничестве США в Саудовской Аравии. Он добавил, что стороны близки к мирному соглашению и обсуждают прекращение огня.
Соединенные Штаты будут просить россию вернуть украинских детей для укрепления доверия. Администрация Трампа остановила финансирование инициативы, фиксировавшей военные преступления рф.
Майк Волц заявил, что прекращение огня на линии фронта станет последним этапом перед подписанием мирного соглашения. До этого должны прекратиться удары по энергосетям и состояться обмены пленными.
Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.
Техническая группа США встретится с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии перед обсуждениями с россиянами. В случае прогресса, возможна еще одна встреча с украинской командой.
Рубио и Волц обнародовали детали разговора Трампа и Зеленского. Обсудили Patriot, ситуацию в Курске, сотрудничество в энергетике и обмен военнопленными.
По информации Bloomberg, Зеленский согласился на 30-дневное прекращение огня по энергообъектам рф после разговора с Трампом. Ожидается детальный отчет от Рубио и Волца.
Технические команды США и россии встретятся в Эр-Рияде для обсуждения расширения частичного прекращения огня. Зеленский планирует обсудить с Трампом мирное урегулирование.
Альянс и Австрия подписали соглашения об углублении сотрудничества, включая обмен разведывательной информацией. Австрия, сохраняя нейтральный статус, не является членом НАТО.
В СНБО опровергли информацию о возможной передаче Одесского порта под контроль рф. По словам Андрея Коваленко, это лишь спекуляции, основанные на опасениях неназванных украинских чиновников.
Советник президента США Волц заявил, что команда Трампа видит вероятность прекращения огня в российско-украинской войне в обмен на уступки. Он подчеркнул реальность ситуации на местах.
Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что двусторонняя дипломатия между США и Украиной продолжается. Он назвал постоянное членство Украины в НАТО "очень маловероятным".
Спецпредставитель США Стив Виткофф проведет дебрифинг с Трампом по встрече с путиным. Госсекретарь Рубио и советник Волц также будут присутствовать на встрече.
США допускают возможность перемирия в Украине после встречи спецпредставителя Виткоффа с путиным. Решение будет принимать Дональд Трамп на основе полученной информации.
В рф отвергают план перемирия, но настаивают на долгосрочном урегулировании.