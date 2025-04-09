Майкл Уолтц

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24960 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп разочарован Волцом? Новые детали вокруг скандала с Signal в США

Дональд Трамп разочарован Майклом Волцом из-за добавления главного редактора The Atlantic в секретный чат Signal. Волца называют "идиотом" в Белом доме после утечки.

Новости Мира • 28 марта, 09:22 • 21940 просмотра

Советник Трампа Волц и Сьюзи Вайлс раскрыли конфиденциальную информацию в Venmo

Советник по нацбезопасности США Майк Волц и глава аппарата Белого дома Сьюзи Вайлс сделали свои аккаунты Venmo с именами контактов общедоступными. Это позволило просматривать их кому угодно.

Новости Мира • 27 марта, 09:14 • 25206 просмотра

Утечка в сверхсекретном чате Signal в США: насколько важной была обнародованная информация

Издание The Atlantic раскрыло детали ударов США по Йемену из закрытого чата Signal советников Трампа. Это произошло после критики администрации по поводу утечки информации.

Новости Мира • 26 марта, 16:24 • 221824 просмотра

Советник Трампа Волц взял на себя всю ответственность за утечку планов ударов США по Йемену

Майк Волтц признал создание чата в Signal, куда случайно попал редактор The Atlantic. Он заверил, что информация не была секретной, но сожалеет о разглашении.

политика • 26 марта, 03:34 • 15819 просмотра

Сенатор Вайден требует отставки Волца и Гегсета из-за "нарушения нацбезопасности" США

Сенатор-демократ Рон Вайден призвал советника по нацбезопасности Волца и министра обороны Гегсета уйти в отставку. Причиной стали подозрения в нарушении национальной безопасности США.

Новости Мира • 25 марта, 18:45 • 18799 просмотра

"Уолтц усвоил урок": Трамп поддержал советника после утечки военных планов в Signal

Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.

Новости Мира • 25 марта, 14:18 • 19676 просмотра

Военные планы Трампа попали к журналисту: скандал в Вашингтоне, из-за которого Волца могут уволить

Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.

политика • 25 марта, 08:19 • 20856 просмотра

Утечка секретного чата команды Трампа подтверждает опасения европейских союзников - Bloomberg

В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.

политика • 25 марта, 07:08 • 43156 просмотра

Случайно добавили в секретный чат: как редактор Atlantic узнал о планах США относительно ударов по Йемену

Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.

Новости Мира • 24 марта, 20:50 • 10505 просмотра

Это дружелюбие, а не провокация: Трамп о визите делегации США в Гренландию

Дональд Трамп заявил, что визит американской делегации в Гренландию – это дружелюбие, а не провокация. Он добавил, что Гренландия может стать частью будущего США.

Новости Мира • 24 марта, 18:46 • 14293 просмотра

Румыния и Болгария обеспокоены переговорами США и россии по Черному морю - FT

Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние Москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.

Война • 24 марта, 10:58 • 110788 просмотра

Наука под угрозой: глава Нобелевского комитета предупреждает, что давление на свободные исследования растет

Глава Нобелевского комитета выразила обеспокоенность из-за притеснений ученых и сокращения финансирования науки. Это происходит на фоне политических споров и может угрожать свободе исследований.

Новости Мира • 24 марта, 09:49 • 30890 просмотра

Гренландия критикует визит делегации США из-за амбиций Трампа в отношении острова

Премьер Гренландии раскритиковал визит делегации США на фоне планов Трампа по аннексии острова, назвав его «агрессивным». Он считает, что США стремятся продемонстрировать власть над Гренландией.

Новости Мира • 24 марта, 09:06 • 18936 просмотра

Делегация США посетит Гренландию на фоне разговоров об аннексии

Делегация США во главе с женой вице-президента посетит Гренландию, где осмотрит военную базу и примет участие в гонках на собачьих упряжках. Визит проходит на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии острова.

политика • 24 марта, 04:55 • 58325 просмотра

Советник Президента США заявил, что прекращение огня по инфраструктуре уже вступило в силу

Майкл Волц заявил о прогрессе в переговорах между Украиной и рф при посредничестве США в Саудовской Аравии. Он добавил, что стороны близки к мирному соглашению и обсуждают прекращение огня.

Война • 23 марта, 20:00 • 74804 просмотра

США будут просить россию вернуть украинских детей "в качестве меры укрепления доверия"

Соединенные Штаты будут просить россию вернуть украинских детей для укрепления доверия. Администрация Трампа остановила финансирование инициативы, фиксировавшей военные преступления рф.

Война • 23 марта, 19:34 • 84466 просмотра

Прекращение войны в Украине будет пошаговым: советник Трампа назвал этапы к мирному соглашению

Майк Волц заявил, что прекращение огня на линии фронта станет последним этапом перед подписанием мирного соглашения. До этого должны прекратиться удары по энергосетям и состояться обмены пленными.

Война • 23 марта, 19:00 • 115850 просмотра

Без встреч лицом к лицу: СМИ узнали, как пройдут "косвенные переговоры" Украины и рф

Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.

Война • 22 марта, 16:18 • 199981 просмотра

США планируют встретиться с Украиной перед переговорами с россией в Саудовской Аравии - СМИ

Техническая группа США встретится с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии перед обсуждениями с россиянами. В случае прогресса, возможна еще одна встреча с украинской командой.

Война • 22 марта, 10:58 • 34229 просмотра

Волц и Рубио обнародовали совместное заявление относительно переговоров Трампа и Зеленского

Рубио и Волц обнародовали детали разговора Трампа и Зеленского. Обсудили Patriot, ситуацию в Курске, сотрудничество в энергетике и обмен военнопленными.

политика • 20 марта, 10:52 • 13252 просмотра

Зеленский согласился прекратить удары по российским объектам энергетики - Bloomberg

По информации Bloomberg, Зеленский согласился на 30-дневное прекращение огня по энергообъектам рф после разговора с Трампом. Ожидается детальный отчет от Рубио и Волца.

Война • 19 марта, 16:59 • 17807 просмотра

Волц анонсировал новую встречу технических групп США и рф в Эр-Рияде

Технические команды США и россии встретятся в Эр-Рияде для обсуждения расширения частичного прекращения огня. Зеленский планирует обсудить с Трампом мирное урегулирование.

Война • 19 марта, 14:53 • 5639 просмотра

НАТО усиливает сотрудничество с нейтральной Австрией

Альянс и Австрия подписали соглашения об углублении сотрудничества, включая обмен разведывательной информацией. Австрия, сохраняя нейтральный статус, не является членом НАТО.

Новости Мира • 18 марта, 14:13 • 11796 просмотра

В ЦПД СНБО ответили, может ли Трамп передать порт Одессы под контроль рф

В СНБО опровергли информацию о возможной передаче Одесского порта под контроль рф. По словам Андрея Коваленко, это лишь спекуляции, основанные на опасениях неназванных украинских чиновников.

Война • 18 марта, 07:44 • 23099 просмотра

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Советник президента США Волц заявил, что команда Трампа видит вероятность прекращения огня в российско-украинской войне в обмен на уступки. Он подчеркнул реальность ситуации на местах.

политика • 16 марта, 17:35 • 44737 просмотра

В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что двусторонняя дипломатия между США и Украиной продолжается. Он назвал постоянное членство Украины в НАТО "очень маловероятным".

политика • 16 марта, 16:26 • 26291 просмотра

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Спецпредставитель США Стив Виткофф проведет дебрифинг с Трампом по встрече с путиным. Госсекретарь Рубио и советник Волц также будут присутствовать на встрече.

Война • 15 марта, 15:44 • 86765 просмотра

В США заявили об «осторожном оптимизме» относительно прекращения огня в Украине

США допускают возможность перемирия в Украине после встречи спецпредставителя Виткоффа с путиным. Решение будет принимать Дональд Трамп на основе полученной информации.

Война • 14 марта, 14:45 • 12860 просмотра

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

В рф отвергают план перемирия, но настаивают на долгосрочном урегулировании.

Война • 13 марта, 11:24 • 25918 просмотра