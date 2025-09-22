США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО: Волц на экстренном заседании Совбеза ООН
Киев • УНН
Посол США в ООН Майк Волц впервые выступил перед Советом Безопасности, заверив, что Соединенные Штаты и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Это произошло на экстренном заседании из-за нарушения россией воздушного пространства Эстонии тремя истребителями МиГ-31.
Майк Уолц, посол США в ООН, впервые выступил перед Советом Безопасности в понедельник. Он заверил, что Соединенные Штаты и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Уолц выступил на экстренном заседании самого влиятельного органа ООН, посвященном недавнему вторжению россии в воздушное пространство Эстонии.
"Как мы уже говорили девять дней назад, Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО в связи с этими нарушениями воздушного пространства", - заявил бывший конгрессмен-республиканец.
"И я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО".
Напомним
Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за дерзкого нарушения россией воздушного пространства Эстонии.
Дополнение
Три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты рф покинули территорию Эстонии.
Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.
Минобороны рф утверждает, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Также в рф заявляли, что якобы полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.