12:19 • 10035 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 15909 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 25299 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 42033 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 43226 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 25449 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 42951 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23797 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34320 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 48113 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО: Волц на экстренном заседании Совбеза ООН

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Посол США в ООН Майк Волц впервые выступил перед Советом Безопасности, заверив, что Соединенные Штаты и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Это произошло на экстренном заседании из-за нарушения россией воздушного пространства Эстонии тремя истребителями МиГ-31.

США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО: Волц на экстренном заседании Совбеза ООН

Майк Уолц, посол США в ООН, впервые выступил перед Советом Безопасности в понедельник. Он заверил, что Соединенные Штаты и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Уолц выступил на экстренном заседании самого влиятельного органа ООН, посвященном недавнему вторжению россии в воздушное пространство Эстонии.

"Как мы уже говорили девять дней назад, Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО в связи с этими нарушениями воздушного пространства", - заявил бывший конгрессмен-республиканец.

"И я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО".

Напомним

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за дерзкого нарушения россией воздушного пространства Эстонии.

Дополнение

Три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты рф покинули территорию Эстонии.

Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

Минобороны рф утверждает, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Также в рф заявляли, что якобы полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.

Антонина Туманова

Новости Мира
Государственная граница Украины
Калининградская область
Майкл Уолтц
НАТО
Организация Объединенных Наций
МиГ-31
Соединённые Штаты
Эстония