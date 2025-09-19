Естонія ініціює консультації з НАТО після порушення повітряного простору російськими МіГ-31

$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 7448 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 11073 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 22125 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 18871 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 25319 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 35830 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 37783 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 55146 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 46033 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Популярнi новини
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні19 вересня, 10:27
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:05
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 11:23
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
19 вересня, 06:26
Законодавчий "щид" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18
Естонія ініціює консультації з НАТО після порушення повітряного простору російськими МіГ-31

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір над Фінською затокою. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав це серйозною та неприйнятною провокацією.

Естонія ініціює консультації з НАТО після порушення повітряного простору російськими МіГ-31

Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір над Фінською затокою. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає УНН.

Цього ранку 3 російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. Винищувачі НАТО швидко відреагували та вивели їх звідти. Це серйозна та неприйнятна провокація. НАТО запросило консультації за статтею 4 Угоди про угоду про НАТО. Наша відповідь має бути єдиною та твердою 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією.

Румунія викликала посла рф до МЗС через порушення повітряного простору російським безпілотником 13 вересня 2025 року. Румунська сторона висловила рішучий протест та закликала уникнути майбутніх порушень.

На заході Латвії знайдено хвостову частину російського безпілотника "Гербера". Фахівці підтвердили, що предмет не є вибухонебезпечним.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Латвія
НАТО
Румунія
МіГ-31
Естонія
Україна
Польща