Естонія ініціює консультації з НАТО після порушення повітряного простору російськими МіГ-31
Київ • УНН
Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір над Фінською затокою. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає УНН.
Цього ранку 3 російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. Винищувачі НАТО швидко відреагували та вивели їх звідти. Це серйозна та неприйнятна провокація. НАТО запросило консультації за статтею 4 Угоди про угоду про НАТО. Наша відповідь має бути єдиною та твердою
Нагадаємо
У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією.
Румунія викликала посла рф до МЗС через порушення повітряного простору російським безпілотником 13 вересня 2025 року. Румунська сторона висловила рішучий протест та закликала уникнути майбутніх порушень.
На заході Латвії знайдено хвостову частину російського безпілотника "Гербера". Фахівці підтвердили, що предмет не є вибухонебезпечним.