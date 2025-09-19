Естонія ініціює консультації з НАТО після порушення повітряного простору російськими МіГ-31

Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили її повітряний простір над Фінською затокою. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав це серйозною та неприйнятною провокацією.