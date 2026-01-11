"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під варту

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що якби міг, то хотів би викрасти російського диктатора володимира путіна і взяти його під варту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyiv Independent.

Деталі

Як зазначив Гілі, він взяв би під варту путіна і притягнув би його до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Гілі згадав про різанину в Бучі, викрадення українських дітей і не лише це.

Ці слова пролунали під час візиту Гілі в Київ. Він відвідав також місце російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі.

Ця будівля розповідає все, що треба знати про президента путіна та його рішучість не лише вести війну проти України, а й завдавати удари по мирних жителях, містах, інфраструктурі, від якої люди абсолютно критично залежать посеред зими - заявив Гілі.

Він додав, що путіна треба зупинити.

