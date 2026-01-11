"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під варту

$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 4958 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
13:53 • 11438 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 13504 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 26446 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 25260 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 31027 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 41790 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 64026 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 43458 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ворог вперше застосував дрон "ґєрань-5" проти України - ГУР11 січня, 08:57 • 6314 перегляди
Трампа проінформували про варіанти удару по Ірану на тлі триваючих протестів - NYT11 січня, 09:23 • 6958 перегляди
У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга - Прем'єр11 січня, 10:10 • 9402 перегляди
"Гуляйполе - це велика сіра зона" - Сили оборони Півдня11 січня, 11:06 • 4406 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11 січня, 12:15 • 17303 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під варту

Київ • УНН

 98 перегляди

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що викрав би володимира путіна і притягнув до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Він згадав різанину в Бучі та викрадення українських дітей.

"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під варту

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що якби міг, то хотів би викрасти російського диктатора володимира путіна і взяти його під варту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyiv Independent.

Деталі

Як зазначив Гілі, він взяв би під варту путіна і притягнув би його до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Гілі згадав про різанину в Бучі, викрадення українських дітей і не лише це.

Ці слова пролунали під час візиту Гілі в Київ. Він відвідав також місце російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі.

Ця будівля розповідає все, що треба знати про президента путіна та його рішучість не лише вести війну проти України, а й завдавати удари по мирних жителях, містах, інфраструктурі, від якої люди абсолютно критично залежать посеред зими

- заявив Гілі.

Він додав, що путіна треба зупинити.

1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини11.01.26, 08:05 • 25268 переглядiв

Євген Устименко

