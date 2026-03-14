Дрони атакували Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф

У ніч на суботу, 14 березня, дрони атакували краснодарський край рф. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Зокрема, повідомляється про серію потужних вибухів. Згодом стало відомо, що безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у краснодарському краї. Внаслідок ударів там спалахнула масштабна пожежа.

Горіння однієї з колон установки, а також витік газу із супутньої естакади. Дана установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого розпочинається технологічний процес переробки нафти - йдеться в одному з повідомлень.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, розташований поблизу селища афіпський у краснодарському краї рф. Проєктна потужність переробки - 6,25 млн тонн нафти на рік.

Підприємство входить до групи компаній "Сафмар" і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні росії, виробляє бензин та дизельне пальне.

У грудні Сили оборони України завдали ударів по Афіпському НПЗ, нафтобазі в Урюпінську та військових об'єктах рф.

