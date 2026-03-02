$43.100.11
Ексклюзив
12:02 • 5038 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 13353 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 10987 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 36218 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 69477 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 64765 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69067 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75716 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75640 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 79013 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 13373 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтотерміналу і військово-морської бази рф в новоросійську, влучання по НПЗ "Албашнєфть"

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхаріс" та військово-морської бази "Новоросійськ" 2 березня. Також підтверджено знищення резервуарів на НПЗ "Албашнєфть" 28 лютого.

Генштаб підтвердив ураження нафтотерміналу і військово-морської бази рф в новоросійську, влучання по НПЗ "Албашнєфть"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу і військово-морської бази рф в Новоросійську, уточнив результати влучань по НПЗ "Албашнєфть", пише УНН.

У ніч на 2 березня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф. Зафіксовано масштабну пожежу на території. За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400

- повідомили у Генштабі.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї рф

- вказали у Генштабі.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

СБУ спільно з Силами оборони уразила військові кораблі, ППО і нафтову інфраструктуру в порту новоросійськ у рф - джерела02.03.26, 12:43

Юлія Шрамко

