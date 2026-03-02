Генштаб підтвердив ураження нафтотерміналу і військово-морської бази рф в новоросійську, влучання по НПЗ "Албашнєфть"
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхаріс" та військово-морської бази "Новоросійськ" 2 березня. Також підтверджено знищення резервуарів на НПЗ "Албашнєфть" 28 лютого.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу і військово-морської бази рф в Новоросійську, уточнив результати влучань по НПЗ "Албашнєфть", пише УНН.
У ніч на 2 березня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф. Зафіксовано масштабну пожежу на території. За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу "Албашнєфть" у Краснодарському краї рф
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
