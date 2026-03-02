Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала и военно-морской базы РФ в Новороссийске, попадание по НПЗ "Албашнефть"

$43.100.11
Эксклюзив
12:02 • 4966 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 13243 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 10930 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 36167 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 69431 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 64727 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69044 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75705 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75632 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 79008 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
Популярные новости
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 18415 просмотра
Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии2 марта, 04:12 • 11420 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 8694 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 25629 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 14270 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 6704 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 13242 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 128420 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 134138 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 115113 просмотра
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 152 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 3146 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 69702 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 67405 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 62697 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала и военно-морской базы РФ в Новороссийске, попадание по НПЗ "Албашнефть"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Шесхарис" и военно-морской базы "Новороссийск" 2 марта. Также подтверждено уничтожение резервуаров на НПЗ "Албашнефть" 28 февраля.

Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала и военно-морской базы РФ в Новороссийске, попадание по НПЗ "Албашнефть"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала и военно-морской базы РФ в Новороссийске, уточнил результаты попаданий по НПЗ "Албашнефть", пишет УНН.

В ночь на 2 марта в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Зафиксирован масштабный пожар на территории. По предварительной информации подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400

- сообщили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 года нефтеперерабатывающего завода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ

- указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала российского агрессора. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск в рф - источники02.03.26, 12:43 • 3008 просмотров

Юлия Шрамко

