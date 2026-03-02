Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала и военно-морской базы РФ в Новороссийске, попадание по НПЗ "Албашнефть"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала и военно-морской базы РФ в Новороссийске, уточнил результаты попаданий по НПЗ "Албашнефть", пишет УНН.

В ночь на 2 марта в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Зафиксирован масштабный пожар на территории. По предварительной информации подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400 - сообщили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 года нефтеперерабатывающего завода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ - указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала российского агрессора. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

