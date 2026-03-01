Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта. Об этом сообщили в ОП, передает УНН.
Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, как и было договорено в телефонном разговоре между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Фицо
Напомним
Президент Словакии Роберт Фицо согласился на предложение Владимира Зеленского провести переговоры по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества. Это произошло после обсуждения проблем с транзитом нефти через Украину.
