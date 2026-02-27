Фицо принял предложение Зеленского провести совместные переговоры по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества

Президент Словакии Роберт Фицо заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества, на что словацкий лидер согласился. Об этом написал Фицо в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

"В связи с нефтяным кризисом в Словакии я сегодня звонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я попросил его сообщить, когда и будет ли вообще возобновлен транзит нефти через территорию Украины в Словакию. Я аргументировал это тем, что мы имеем законное право на такой импорт на основании подписанных соглашений с поставщиками, а также решения ЕС о добыче энергетического сырья из России до конца 2027 года", - написал Фицо.

Он добавил, что проинформировал Зеленского, что его решение о прекращении транзита нефти вызывает для Словакии логистические трудности и экономические убытки.

"Разговор подтвердил, что у нас разные взгляды на состояние нефтепровода. Хотя наша разведывательная информация подтверждает, что нефтепровод не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, Президент Украины настаивал, что ремонт нефтепровода требует много времени. По этой причине, чтобы избежать недоразумений, я проинформировал украинского президента, что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном мы предлагаем создать инспекционную группу, в состав которой войдут эксперты, назначенные Европейской комиссией и государствами-членами ЕС, которая непосредственно на месте установит фактическое состояние технического повреждения нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти на территорию Словакии", - добавил Фицо.

Также он добавил, что украинская сторона до сих пор не разрешила словацкому послу в Киеве провести такую инспекцию и что такая возможность не была предоставлена даже послу Европейского Союза в Украине.

"Президент Зеленский отклонил такую инспекционную деятельность, ссылаясь на негативную позицию украинских спецслужб. Президент Украины предложил провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества. Я принял это приглашение и попросил Правительство Словакии и Министерство иностранных дел и европейских дел Словакии в сотрудничестве с украинской стороной найти подходящий срок для такой встречи, причем я предпочитаю встречу с украинским президентом на территории одного из государств-членов ЕС, которое украинский президент интенсивно посещает", - резюмировал Фицо.

