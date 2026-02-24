$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 2710 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 4712 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 4878 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 6060 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 9650 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11988 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12968 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12640 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21861 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13395 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти

Киев • УНН

 • 62 просмотра

28 марта во Дворце спорта состоится Вечер памяти Степана Гиги. Молодая певица Настя Семчук исполнит композицию "Последняя ночь" в собственной интерпретации.

Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти

28 марта во Дворце спорта состоится масштабный Вечер памяти, посвященный легендарному украинскому певцу Степану Гиге. На концерте выступят как мастодонты украинской сцены, так и новые молодые дарования в украинском шоу-бизнесе. Одной из молодых исполнительниц в рамках мероприятия станет Nastya Semchuk, которая представит культовую композицию артиста — "Последняя ночь" в собственной эмоциональной интерпретации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу артиста.

Стоит отметить, что для певицы это выступление — не просто очередной выход на сцену, а важный творческий вызов и личный экзамен.

Подготовка к Вечеру памяти для меня — это не только репетиции вокала. Это попытка прожить каждое слово песни. Я чувствую огромную ответственность, ведь выступать на такой арене — это осуществление моей большой мечты. Когда я выйду на сцену, в сердце будут два чувства: безграничная благодарность за доверие и трепетное волнение. Это большая честь — быть частью события, посвященного человеку, которого я искренне уважаю

- признается Nastya Semchuk.

По словам артистки, выбор композиции был неслучайным, ведь именно "Последняя ночь" стала для нее символом внутренней зрелости и смелости.

Эта песня поразила меня своим эмоциональным напряжением. Для меня это история о мгновении, когда время будто останавливается и остаются лишь настоящие чувства. В ней есть светлая тоска, которую я хочу передать зрителям. Для молодой исполнительницы это большой вызов — пропустить через себя такую глубину, но именно так я вижу развитие: не просто петь ноты, а проживать историю, которую Степан Гига сделал легендарной

- говорит певица.

С творчеством Степана Гиги Nastya Semchuk по-настоящему познакомилась несколько лет назад, когда начала профессионально заниматься вокалом. Именно тогда, по ее словам, она открыла для себя сложность и одновременно мелодичность его песен. Самый сильный эмоциональный отклик у певицы вызывает трек "Этот сон".

В нем есть особая светлая энергия, которая заставляет сердце биться быстрее и дарит надежду независимо от обстоятельств

- делится артистка.

По убеждению Nastya Semchuk, секрет популярности песен Степана Гиги заключается в искренности и вневременности.

Он никогда не пытался быть "модным" — он всегда был настоящим. Его песни о любви, семье, человеческом достоинстве. Именно поэтому они близки сразу нескольким поколениям. Его творчество — это мостик между прошлым и современностью. Легенды не умирают, пока звучат их песни

- убеждена она.

Напомним

На концерте, посвященном памяти Степана Гиги, выступят почти 50 артистов, а также его дети.

Станислав Кармазин

УНН Lite
Музыкант