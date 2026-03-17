ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки

В конце 2019 года в тогда еще Генеральной прокуратуре были уничтожены материалы кадровых комиссий, проводивших аттестацию следователей и прокуроров. Тогда это вызвало резонанс, ведь те, кто пытался оспорить решение комиссии в судах, часто сталкивались с тем, что вместо результатов аттестации получали копию акта об уничтожении документов. В ответ на запрос УНН в Офисе Генерального прокурора ответили, что проводится соответствующее расследование.

Сообщаю, что следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 364 УК Украины - говорится в ответе.

В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства уничтожения в декабре 2019 года материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры Украины, проведенной шестью кадровыми комиссиями Генеральной прокуратуры Украины. В ОГП сообщили, что аттестацию, материалы которой были уничтожены, 610 прокуроров и следователей прошли успешно, а 729 работников не прошли аттестацию и были уволены из органов прокуратуры.

Согласно копии акта уничтожения материалов от 27.12.2019, подписанного председателями кадровых комиссий, усматривается, что материалы (документы и другие носители информации) аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры Украины уничтожены после ее завершения. В ходе досудебного расследования установлено, что в соответствии с этим актом уничтожены материалы аттестации следователей и прокуроров центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины, проведенной в течение сентября-декабря 2019 года - ответили в ОГП.

И хотя в ответе не указано поименно, кто именно подписал акт об уничтожении, но из открытых источников известно, что председателями комиссий были, в частности, Гюндуз Мамедов, Виктор Чумак, Виталий Касько и Виктор Трепак. Также, вероятно, свою подпись могла поставить нынешняя заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Полина Лысенко, которая в то время работала в Генпрокуратуре/Офисе Генпрокурора.

В ОГП также добавили, что другие запрашиваемые сведения составляют тайну досудебного расследования и пока не подлежат разглашению. А также уточнили, что Порядок прохождения прокурорами аттестации, утвержденный приказом Генерального прокурора в 2019 году, не содержит требований относительно сроков хранения материалов аттестации. В то же время, протоколы кадровых комиссий и другие материалы (бумажные документы), переданные для хранения кадровыми комиссиями по результатам аттестации, хранятся в Департаменте кадровой работы и государственной службы ОГП.

В соответствии с номенклатурой дел Департамента, документам (протоколы, решения и т.д.) кадровых комиссий по аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, региональных, местных и военных прокуратур определен срок хранения в личных делах - 75 лет, тех, что не вошли в личные дела - 5 лет - уточнили в ответе.

Напомним

В сентябре 2019 года новоназначенный тогда Генпрокурор Руслан Рябошапка запустил реформу прокуратуры, которая якобы должна была соответствовать европейским стандартам, результатом реформы стало переименование Генеральной прокуратуры в Офис Генерального прокурора, лишение органов прокуратуры части функций, в частности функции досудебного надзора и увольнение более 50% штатной численности работников органов прокуратуры. Последнее вызвало волну судебных исков от уволенных по результатам аттестации – суды довольно часто удовлетворяли эти иски и соглашались с необходимостью выплаты компенсаций. Общая сумма компенсаций достигла десятков миллионов гривен. По оценкам юристов такое развитие было вполне предсказуемым, а сама процедура аттестации с самого начала вызывала сомнения относительно законности и беспристрастности.