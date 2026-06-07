В ЦИК Армении заявили, что явка избирателей на 11:00 составила 14,48%
Киев • УНН
По состоянию на 11:00 в Армении проголосовали 14,48% избирателей, что на 2,5% больше, чем ранее. Самая высокая активность зафиксирована в Тавушской и Сюникской областях.
Явка избирателей в Армении, по состоянию на 11:00, составила 14,48%, что почти на 2,5% выше по сравнению с предыдущими выборами (проголосовали 362 657 избирателей). Об этом заявила в информационном центре Центральной избирательной комиссии Армении 7 июня заместитель председателя ЦИК Лаура Галстян, передает УНН со ссылкой на "Новости Армении".
Детали
По состоянию на 11:00 в Ереване проголосовали 14,46% избирателей (122 856 человек), Гюмри - 11,80% (12 785 человек), Ванадзоре - 14,49% (13 588 граждан).
Ниже приводим результаты явки избирателей в других областях:
- Арагацотнская область – 16 779 избирателей (14,79%);
- Араратская область – 31 556 (14,33%);
- Армавирская область – 28 587 (12,63%);
- Гегаркуникская область – 23 093 (13,98%);
- Лорийская область - 30 796 (14,44%);
- Котайкская область – 38 526 (16,02%);
- Ширакская область - 26 178 (12,60%);
- Сюникская область – 18 775 (17,55%);
- Вайоцдзорская область – 7 061 (15,82%);
- Тавушская область – 18 450 (17,84%).
Напомним
В Армении открылись избирательные участки и началось голосование на всеобщих парламентских выборах, которые все участвующие в них политические силы называют судьбоносными.