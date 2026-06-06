ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в Крым
Киев • УНН
Бойцы ССО контролируют путь Мелитополь - Чонгар и уничтожают технику врага. Логистика поставок горючего и оружия в Крым уже существенно осложнена.
Операторы беспилотных летательных аппаратов 3 полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских войск в оккупированный Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго.
Детали
Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь - Чонгар. В результате этого уже осложнена логистика в части снабжения армии рф и горючего на полуостров
Также пресс-служба полка опубликовала соответствующее видео.
Напомним
российское командование ввело новые правила перевозки военных грузов на трассе Р-280 после значительных потерь от ударов украинских беспилотников.
Также УНН сообщал, что оккупационные власти фактически закрыли "сухопутный коридор" в Крым и ключевые трассы Луганщины.