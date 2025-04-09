Илон Маск угрожает сотрудникам Пентагона за утечку информации о брифинге по угрозам Китая

Илон Маск пригрозил сотрудникам Пентагона ответственностью за утечку информации о его доступе к секретным данным о планах США на случай конфликта с Китаем. Маск предупредил, что виновные будут найдены.