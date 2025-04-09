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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28712 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил об утверждении оборонного бюджета США в размере около $1 трлн

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Министр обороны США Гегсет заявил об обеспечении "надежного сдерживания" в регионе, включая Тайваньский пролив, из-за усиления давления Китая. Он поддержал Японию в осуждении "агрессивных" действий КНР.

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Илон Маск угрожает сотрудникам Пентагона за утечку информации о брифинге по угрозам Китая

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NYT сообщило, что Маску в Пентагоне хотят провести брифинг по поводу потенциальной войны с Китаем: Трамп отрицает

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