США усилит военное присутствие в западной части Тихого океана с помощью боевых дронов Replicator. Программа остается ключевым направлением Пентагона.
США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.
США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
США перемещает военную технику и персонал из Ясенки в Польше, но помощь Украине продолжится. Решение принято для оптимизации операций и поддержки партнеров.
Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает беспокойство, что США покидают союзников на фоне угрозы от рф.
Администрация Трампа утвердила оборонный бюджет США около 1 триллиона долларов. Министр обороны отметил, что это самый большой бюджет для военных.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.
США не примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это вызывает беспокойство по поводу изменения подхода США к военной поддержке Киева.
США развернули дополнительные самолеты на Ближнем Востоке на фоне бомбардировок Йемена и эскалации с Ираном. На авиабазу в Индийском океане переброшены бомбардировщики B-2.
Министр обороны США обязал всех военных, независимо от пола, соответствовать единым требованиям к физической подготовке для боевых должностей. Это дополняет существующие стандарты.
Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.
США создают новое командование для военных действий в Японии. Это делается для усиления оборонной координации и поддержки союзников в регионе на фоне растущей угрозы со стороны Китая.
Министр обороны США Гегсет заявил об обеспечении "надежного сдерживания" в регионе, включая Тайваньский пролив, из-за усиления давления Китая. Он поддержал Японию в осуждении "агрессивных" действий КНР.
Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.
Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.
Илон Маск и команда DOGE изучают, как редактор The Atlantic попал в чат Signal о военной атаке в Йемене. Белый дом подтвердил участие Маска для повышения безопасности коммуникаций.
Редактора The Atlantic случайно добавили в чат с планами ударов по хуситам. Конгресс возмущен, советнику Волцу грозит отставка из-за утечки.
В Вирджинии нашли мертвой бывшего прокурора США Джессику Абер. Причина смерти пока не сообщается, полиция проводит расследование.
Минобороны США начало расследование с использованием полиграфа из-за утечки информации о встрече Илона Маска с Пентагоном относительно планов на случай войны с Китаем. Маск угрожал судом за разглашение данных.
Администрация Трампа стремится к созданию системы противоракетной обороны, аналогичной израильскому "Железному куполу". Проект "Золотой купол" требует миллиарды долларов на разработку.
Администрация Трампа остановила программу, предоставлявшую юридическую помощь тысячам несовершеннолетних мигрантов. Контракт на 200 млн долларов был частично расторгнут.
Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ об ознакомлении Илона Маска с секретным планом войны с Китаем. Он назвал информацию NYT неправдивой, а Маска – неинформированным.
После избрания Трампа европейские оборонные ведомства ощущают охлаждение в отношениях с американскими коллегами. Им трудно получить встречи, а американские военные меняют политику.
Министры иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи обсудят укрепление связей и решение общих проблем в отношениях стран. Перед началом встречи Китай призвал к взаимному доверию.
Глава Пентагона отменил более 580 млн долларов грантов и контрактов, которые считаются расточительными расходами. Среди отмен – разработка кадрового программного обеспечения.
Илон Маск пригрозил сотрудникам Пентагона ответственностью за утечку информации о его доступе к секретным данным о планах США на случай конфликта с Китаем. Маск предупредил, что виновные будут найдены.
Согласно NYT, Пентагон планировал проинформировать Илона Маска о планах касательно войны с Китаем. Трамп и руководство Пентагона опровергли эту информацию, назвав ее фейком.