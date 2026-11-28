Российский пропагандистский телеканал RT распространил ложную информацию о якобы продаже Украиной западного вооружения наркокартелям Латинской Америки и Африки на сумму 1,9 млрд долларов, не приведя никаких доказательств таких поставок. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Детали

Российская пропаганда распространяет подобные истории как минимум с 2022 года, периодически меняя страны, предполагаемых получателей вооружения и суммы незаконных сделок. Однако никаких проверяемых доказательств масштабной перепродажи Украиной западного оружия пропагандисты так и не представили.

Как на самом деле контролируют западное вооружение

По данным Минобороны Украины, цифровая система учета на базе SAP позволяет отслеживать перемещение военного имущества до уровня серийного номера и формировать соответствующие отчеты для международных партнеров.

Кроме того, украинские и американские инспекторы проводили совместные физические проверки вооружения, контролируя его наличие, техническое состояние и условия хранения.

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Отчеты Пентагона действительно фиксировали задержки инвентаризации в условиях боевых действий, однако не содержали доказательств незаконной передачи оружия. Во время следующей проверки уровень выполнения требований инвентаризации вырос с 40% до 88%.

Исследование ООН также не выявило доказательств масштабного незаконного вывоза оружия из Украины.

Таким образом, российская пропаганда в очередной раз пытается выдать трудности военного учета в условиях войны за доказательства якобы существования международной сети незаконной торговли вооружением.

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