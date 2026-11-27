Бундестаг утвердил государственный бюджет Германии на 2027 год, который предусматривает почти 12 млрд евро на помощь Украине и рекордные расходы на оборону. Об этом сообщает пресс-служба Бундестага, пишет УНН.

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Немецкий парламент 27 ноября окончательно принял бюджет на следующий год. Общий объем государственных расходов составит 555,94 млрд евро.

На поддержку Украины Берлин предусмотрел 11,61 млрд евро. Эта сумма осталась неизменной по сравнению с первоначальным правительственным проектом бюджета.

Германия рекордно увеличивает расходы на оборону

Общие расходы на оборону в 2027 году достигнут почти 140 млрд евро — самого высокого показателя со времен окончания холодной войны.

Непосредственно бюджет Министерства обороны Германии составит 109,75 млрд евро. Дополнительное финансирование обеспечат за счет специального фонда Бундесвера.

Для сравнения, в 2026 году регулярный оборонный бюджет страны составлял 82,7 млрд евро, еще 25,5 млрд евро предусмотрели из специального фонда.

Увеличение расходов на оборону стало возможным благодаря изменениям в Конституцию Германии, которые позволили вывести соответствующие расходы из-под ограничений так называемого долгового тормоза.

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