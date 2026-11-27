Саммит Европейского союза в Брюсселе завершился без договоренностей относительно будущего многолетнего бюджета на фоне острых споров между государствами-членами и недовольства подходом президента Европейского совета Антониу Кошты. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Дания, Германия, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Бельгия бойкотировали предложенный Коштой формат переговоров в малых группах. По словам дипломатических источников, лидеры этих стран были в ярости из-за хода дискуссий.

Некоторые правительства уже призывают изменить подход к переговорам и привлечь другого посредника либо предоставить более активную роль Европейской комиссии.

Еврокомиссия первоначально предложила бюджет объемом около 2 трлн евро. Кошта предложил сократить его на 204 млрд евро, однако сторонники бюджетной экономии требуют сокращения примерно на 250 млрд евро.

Страны Балтии выступили против сокращения оборонных расходов

Отдельным предметом споров стало предложение сократить финансирование обороны на 39 млрд евро. Лидеры стран Балтии категорически выступили против такого решения.

Макрон требует согласовать бюджет ЕС до 31 декабря

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул значительные оборонные расходы своей страны и финансовую поддержку Украины. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предупредил, что сокращение оборонного финансирования станет опасным сигналом для России.

Из-за разногласий лидеры ЕС отказались от запланированного второго дня переговоров. Теперь основная борьба за будущий бюджет развернется на декабрьском саммите.

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