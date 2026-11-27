Саміт Європейського Союзу у Брюсселі завершився без домовленостей щодо майбутнього багаторічного бюджету на тлі гострих суперечок між державами-членами та невдоволення підходом президента Європейської ради Антоніу Кости. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Данія, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Фінляндія, Швеція та Бельгія бойкотували запропонований Коштою формат переговорів у малих групах. За словами дипломатичних джерел, лідери цих країн були розлючені перебігом дискусій.

Деякі уряди вже закликають змінити підхід до переговорів та залучити іншого посередника або надати активнішу роль Європейській комісії.

Єврокомісія спочатку запропонувала бюджет обсягом близько 2 трлн євро. Кошта запропонував скоротити його на 204 млрд євро, однак прихильники бюджетної економії вимагають скорочення приблизно на 250 млрд євро.

Країни Балтії виступили проти скорочення оборонних витрат

Окремим предметом суперечок стала пропозиція скоротити фінансування оборони на 39 млрд євро. Лідери балтійських країн виступили категорично проти такого рішення.

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Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на значних оборонних витратах своєї країни та фінансовій підтримці України. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс попередив, що скорочення оборонного фінансування стане небезпечним сигналом для росії.

Через розбіжності лідери ЄС відмовилися від запланованого другого дня переговорів. Тепер основна боротьба за майбутній бюджет розгорнеться на грудневому саміті.

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