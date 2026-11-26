До Брюсселя сьогодні прибувають європейські лідери на саміт. Головні політичні питання - довгостроковий бюджет ЄС та новий кредит для України. Про це УНН пише з посиланням на Rapporteur.

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Саміт, як очікується, триватиме два дні, 26-27 листопада. Однак, оскільки переговори, як відомо, складні, зустріч може завершитися пізно ввечері або вранці в п'ятницю.

Переговори розпочнуться з "євросаміту" між 21 країною єврозони, де обговорюватиметься економічна та фіскальна ситуація.

За обідом всі 27 європейських лідерів обговорять, хто може замінити голову Європейського центрального банку Крістін Лагард, що йде з посади. Остаточне рішення буде ухвалено наступного місяця.

"Найважливішими пунктами політичного меню є довгостроковий бюджет ЄС з 2028 по 2034 рік та нові кредити для України наступного року", - ідеться у публікації.

Багаторічний бюджет ЄС, або MFF, є найбільшим політичним питанням року. "Це перевірка на міцність європейської єдності, висока політична ставка для всіх 27 країн ЄС та справжня битва зіткнень національних інтересів", - зауважується у публікації.

Для голови Європейської ради Антоніу Кошти це "момент істини та найсерйозніше випробування його власного політичного авторитету, на тлі того, як він має знайти компроміс між суперечливими вимогами".

Усі 27 європейських лідерів мають право вето зі складних питань розміру бюджету, областей видатків та пошуку коштів для фінансування амбіцій блоку.

Лідери також будуть сперечатися про те, на які галузі політики та скільки коштів слід виділити. Ідеться про традиційні галузі сільськогосподарських субсидій та фінансування "згуртування" (cohesion) найбідніших регіонів Європи. Чи то про "нові пріоритети" конкурентоспроможності та безпеки.

Крім того, існують пропозиції щодо запровадження нових податків ЄС, які викликають суперечки у багатьох урядів, для фінансування видатків та обслуговування загального боргу, який, як очікується, сягне 1 трильйона євро наступного року.

Питання, як забезпечити майбутню підтримку України, також має велике значення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на ув'язці бюджету ЄС та допомоги Україні на наступний рік та наступні роки, стверджуючи, що всі держави-члени повинні робити свій внесок.

Однак чотири країни - Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія - категорично відкинули цей план. Вони можуть скористатися своїм правом вето.

Більшість не очікують на укладення угоди цього тижня, але Кошта, за підтримки президента Франції Еммануеля Макрона, прагне укласти угоду до Різдва.

Питання України

На саміті очікуються суперечки щодо України на двох фронтах. Питання фінансування України тісно пов'язане з майбутніми бюджетними баталіями ЄС, і напруженість серед європейських лідерів є високою, зауважує видання.

Перша битва розгорнеться навколо нового кредиту Україні обсягом 45 мільярдів євро у 2027 році, при цьому всі 27 держав-членів ЄС мають розділити витрати на спільний борг, залучений через європейський бюджет.

Чотири країни – Угорщина, Чехія, Словаччина та Болгарія – заявили, що не братимуть на себе нові витрати, що створює передумови для запеклого конфлікту.

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Усі ці країни дуже залежать від існуючих бюджетних коштів ЄС, особливо від витрат на "згуртування", які становлять до 10% їхнього ВВП.

Їхнє небажання взяти на себе свою частку витрат на обслуговування кредиту викликало невдоволення інших країн.

"Дуже важко зрозуміти, чому чотири країни, які отримують таку велику допомогу від ЄС, настільки егоїстичні, що не підтримують його", – сказав дипломат ЄС.

За першим конфліктом назріває масштабніше друге зіткнення, оскільки підтримка України у ключовий момент війни з росією впливає на ширші переговори щодо довгострокових витрат, зазначає видання.

У запропонованому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки для України зарезервовано 100 мільярдів євро на сім років. Але є велика проблема, пише видання.

Відсотки за іншими кредитами - 90 мільярдів євро вже узгоджених та 45 мільярдів євро, які ще належить затвердити - поглинуть більшу частину цих коштів. Дипломати та чиновники ЄС підрахували, що залежно від вартості запозичень (зараз вона висока) відсоткові платежі поглинуть більшу частину коштів, від 55 до 65 мільярдів євро.

Це означає, що нові кредити, безперечно, знадобляться. Це створює ґрунт для нової, ще більш масштабної суперечки про те, чи мають всі країни ЄС взяти на себе цей тягар через спільні запозичення, вказує видання.

Такі країни, як Німеччина чи Нідерланди, як повідомляється, заявлять Угорщині, Чехії, Словаччині та Болгарії, що вони не готові фінансувати їхні виплати за програмою "згуртування", якщо ті, своєю чергою, не платитимуть для України.

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