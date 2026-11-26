Сегодня в Брюссель прибывают европейские лидеры на саммит. Главные политические вопросы — долгосрочный бюджет ЕС и новый кредит для Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Rapporteur.

Детали

Ожидается, что саммит продлится два дня — 26–27 ноября. Однако, поскольку переговоры, как известно, сложные, встреча может завершиться поздно вечером или утром в пятницу.

Переговоры начнутся с "евросаммита" между 21 страной еврозоны, на котором будет обсуждаться экономическая и фискальная ситуация.

За обедом все 27 европейских лидеров обсудят, кто может заменить уходящую с должности председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард. Окончательное решение будет принято в следующем месяце.

"Важнейшими пунктами политического меню являются долгосрочный бюджет ЕС на 2028–2034 годы и новые кредиты для Украины в следующем году", — говорится в публикации.

Многолетний бюджет ЕС, или MFF, является главным политическим вопросом года. "Это проверка на прочность европейского единства, высокая политическая ставка для всех 27 стран ЕС и настоящая битва столкнувшихся национальных интересов", — отмечается в публикации.

Для председателя Европейского совета Антониу Кошты это "момент истины и самое серьезное испытание его собственного политического авторитета на фоне того, что ему предстоит найти компромисс между противоречивыми требованиями".

Все 27 европейских лидеров имеют право вето по сложным вопросам размера бюджета, направлений расходов и поиска средств для финансирования амбиций блока.

Лидеры также будут спорить о том, на какие направления политики и сколько средств следует выделить. Речь идет о традиционных направлениях — сельскохозяйственных субсидиях и финансировании "сплочения" (cohesion) беднейших регионов Европы. А также о "новых приоритетах" конкурентоспособности и безопасности.

Кроме того, существуют предложения о введении новых налогов ЕС, которые вызывают споры у многих правительств, для финансирования расходов и обслуживания общего долга, который, как ожидается, достигнет 1 триллиона евро в следующем году.

Вопрос о том, как обеспечить будущую поддержку Украины, также имеет большое значение.

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на увязке бюджета ЕС и помощи Украине на следующий год и последующие годы, утверждая, что все государства-члены должны вносить свой вклад.

Однако четыре страны — Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия — категорически отвергли этот план. Они могут воспользоваться своим правом вето.

Большинство не ожидает заключения соглашения на этой неделе, но Кошта при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона стремится заключить соглашение до Рождества.

Вопрос Украины

На саммите ожидаются споры по Украине на двух фронтах. Вопрос финансирования Украины тесно связан с будущими бюджетными баталиями ЕС, и напряженность среди европейских лидеров высока, отмечает издание.

Первая битва развернется вокруг нового кредита Украине в размере 45 миллиардов евро в 2027 году, при этом все 27 государств-членов ЕС должны разделить расходы по общему долгу, привлеченному через европейский бюджет.

Четыре страны — Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария — заявили, что не будут брать на себя новые расходы, что создает предпосылки для ожесточенного конфликта.

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Все эти страны сильно зависят от существующих бюджетных средств ЕС, особенно от расходов на "сплочение", которые составляют до 10% их ВВП.

Их нежелание взять на себя свою долю расходов по обслуживанию кредита вызвало недовольство других стран.

"Очень трудно понять, почему четыре страны, которые получают такую большую помощь от ЕС, настолько эгоистичны, что не поддерживают его", — сказал дипломат ЕС.

За первым конфликтом назревает более масштабное второе столкновение, поскольку поддержка Украины в ключевой момент войны с россией влияет на более широкие переговоры о долгосрочных расходах, отмечает издание.

В предложенном бюджете ЕС на 2028–2034 годы для Украины зарезервировано 100 миллиардов евро на семь лет. Но существует большая проблема, пишет издание.

Проценты по другим кредитам — 90 миллиардов евро уже согласованных и 45 миллиардов евро, которые еще предстоит утвердить, — поглотят большую часть этих средств. Дипломаты и чиновники ЕС подсчитали, что в зависимости от стоимости заимствований (сейчас она высока) процентные платежи поглотят большую часть средств — от 55 до 65 миллиардов евро.

Это означает, что новые кредиты, безусловно, понадобятся. Это создает почву для нового, еще более масштабного спора о том, должны ли все страны ЕС взять на себя это бремя посредством совместных заимствований, указывает издание.

Такие страны, как Германия или Нидерланды, как сообщается, заявят Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии, что не готовы финансировать их выплаты по программе "сгуртування", если те, в свою очередь, не будут платить для Украины.

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