Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представив предложение о дополнительных 45 млрд евро для Украины, заявила 18 ноября, что она "очень уверена" в том, что все 27 государств-членов присоединятся, включая Болгарию, Чешскую Республику, Венгрию и Словакию, которые сопротивлялись. Об этом УНН пишет со ссылкой на EUobserver.

Детали

Новое финансирование покроет примерно две трети того, что, по оценкам Еврокомиссии, составляет дефицит бюджета Украины на следующий год в размере 70 млрд евро. Оно добавляется к кредиту Ukraine Support Loan на сумму 90 млрд евро, согласованному лидерами ЕС в декабре прошлого года на 2026 и 2027 годы, но которого оказалось недостаточно, поскольку стоимость войны продолжает расти.

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Предложение состоит из двух юридических текстов. Инструмент может быть принят квалифицированным большинством. Но вопрос о том, может ли ЕС занять деньги под долгосрочный бюджет, требует единогласия.

Еврокомиссия надеется, что такие партнеры, как Канада и Япония, покроют оставшуюся часть бюджетного разрыва.

Предложены различные механизмы для его упрощения. Во-первых, Еврокомиссия хочет, чтобы новые кредиты G7 и ЕС погашались за счет прибыли от замороженных российских активов, как это уже происходит с кредитами G7 2024 года.

"И мы [также] будем использовать это положение для погашения наших собственных кредитов", — сказал высокопоставленный чиновник.

На данный момент собрано лишь 4 млрд евро. Чиновник ожидал, что прибыль составит примерно 5–6 млрд евро в год, и заявил, что погашение займет "десятилетия".

"Я давно выйду на пенсию, а возможно, и еще позже, прежде чем эти деньги вернутся", — также сказал чиновник.

Во-вторых, страны с рейтингом AAA, такие как Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Канада, могут предоставить гарантии бюджету ЕС, ограниченные суммой в 5 млрд евро, что обеспечивает "относительно экономически эффективный способ оказания поддержки Украине", сказал другой чиновник.

Пока ни один партнер не подписался. "Я не могу сказать, что есть гарантии, что соглашение заключено, но заинтересованность была выражена", — сказал чиновник.

Украина отвечает за выплату процентов, но чиновники признают, что Киев не может себе этого позволить, поэтому первые процентные платежи, которые должны быть выплачены в 2028 году, могут быть покрыты следующим долгосрочным бюджетом ЕС на 2028–2034 годы.

Бюджетное предложение Еврокомиссии на июль 2025 года уже включало резерв для Украины в размере 100 млрд евро, и Домбровскис сказал, что еще предстоит согласовать, будут ли процентные расходы добавляться к этой сумме или исключаться из нее.

Один чиновник оценил расходы на заимствования ЕС для Украины в течение следующего бюджетного периода примерно в 42 млрд евро, "в зависимости от темпов выплат".

Эти расходы будут распределены между государствами-членами в соответствии с обычным ключом, основанным на валовом национальном доходе.

Еврокомиссия опубликует свой план заимствований на 2027 год во второй половине декабря, сообщили чиновники прессе.

Сопротивляющиеся страны

Венгрия, Словакия и Чешская Республика не внесли вклад в кредит в размере 90 млрд евро и вместе с Болгарией хотят остаться за пределами нового.

"Словакия не будет участвовать в предоставлении еще одного кредита Украине... Точка. Мы сделали достаточно", — вновь заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед неформальным саммитом лидеров в Дублине на прошлой неделе.

Но фон дер Ляйен в среду, 18 ноября, заявила, что она "очень уверена, что мы достигнем соглашения 27 стран", и поддержала призыв Мерца к участию всех государств-членов. "Я также поддерживаю канцлера в этой идее", — сказала она.

В отличие от прошлого раза, кредит теперь будет создан в рамках долгосрочного бюджета ЕС, что означает "общий бюджет, общая ответственность", сказала фон дер Ляйен.

С самого начала отделяя гражданские расходы от военных в юридическом тексте, Еврокомиссия надеется заручиться поддержкой четырех участников. "Нет проблем с косвенным переносом их обязательств на гражданскую часть", — также сказала фон дер Ляйен.

"Некоторым легче связать это с гражданской поддержкой, чем с военной", — позднее объяснил высокопоставленный чиновник.

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