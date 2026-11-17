Европейский Cоюз в среду, 18 ноября, предложит новый пакет кредитов для Украины, который поддержат все государства-члены, на фоне того, как некоторые столицы продолжают уклоняться от поддержки финансирования пострадавшей от войны страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

"Мы подчеркиваем необходимость поддержки этой программы всеми 27 государствами-членами ЕС. Нашей амбицией, безусловно, будет обеспечить вклад всех стран", — заявил Bloomberg 16 ноября комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Блок готовится привлечь еще 45 миллиардов евро (49,5 миллиарда долларов) посредством совместных заимствований на фоне того, как потребности Украины в финансировании превышают ожидания блока. Киев сталкивается с дополнительным дефицитом финансирования в размере около 70 миллиардов евро, и блок стремится покрыть примерно две трети этой суммы, а остальную часть, как ожидается, предоставят другие международные партнеры.

В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT

План во многом будет повторять механизм, который ЕС согласовал в декабре прошлого года, чтобы привлечь 90 миллиардов евро для Украины на этот и следующий год. Согласно этой договоренности, Европейская комиссия занимает средства на рынках капитала от имени блока, а бюджет ЕС обеспечивает гарантии по долгу. Затем он направляет средства Украине.

Германия продолжает выступать против совместных заимствований как общего принципа, но готова поддержать действующий механизм кредитования, сказал Домбровскис.

Берлин, крупнейший донор бюджета ЕС, настаивает на том, чтобы все государства-члены участвовали в новом раунде финансирования, чтобы помочь Украине после того, как Венгрия, Чехия и Словакия в прошлом году отказались от кредитного пакета.

Кошта попытался успокоить Мерца письмом после ультиматума по бюджету ЕС и помощи Украине - СМИ

Обсуждения с этими странами состоятся на следующей неделе, когда лидеры ЕС встретятся для обсуждения финансирования Украины — отмечается в публикации.

Возможные задержки с получением политической поддержки могут осложнить выделение Международным валютным фондом последнего транша финансирования в размере около 1,66 миллиарда долларов Украине до конца года, пишет издание.

МВФ после миссии в Украине продолжит переговоры онлайн: соглашения пока нет, на кону $1,6 млрд

МВФ, как отмечается, нужны гарантии того, что украинская экономика будет устойчивой в течение следующих 12 месяцев. Совет директоров фонда соберется в декабре.

"Это не означает, что все — все решения — должны быть приняты или все правила должны быть утверждены, но должны быть ясность и убедительные обязательства в отношении того, что это произойдет", — сказал Домбровскис.

Возобновленные усилия по совместным заимствованиям отражают продолжающийся тупик вокруг более непосредственного использования обездвиженных активов центрального банка россии для финансирования Украины, отмечает издание. Около 210 миллиардов евро российских суверенных активов заморожено в ЕС, большинство из них хранится в бельгийском учреждении Euroclear.

Euroclear не видит "волшебного решения" для передачи активов рф Украине

Несмотря на возобновленные усилия по использованию российских активов, Бельгия продолжает требовать широких гарантий и распределения рисков, прежде чем согласиться на структуру, которая может подвергнуть ее юридическим или финансовым претензиям со стороны москвы. ЕС уже использует прибыль, полученную от замороженных активов, для поддержки Украины, тогда как основная сумма остается обездвиженной.