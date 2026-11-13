Euroclear не видит "волшебного решения" для передачи активов РФ Украине

$45.380.0650.340.14
ukenru
15:38 • 6 просмотра
Ставила под сомнение решения Хуанга — что известно о 59-летней Колетт Кресс, которая временно возглавила Nvidia
15:16 • 5946 просмотра
Дни будут тёплыми, а ночи морозными: синоптики дали прогноз на осенние выходные
13:33 • 16250 просмотра
"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков
13:16 • 15834 просмотра
Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии
12:59 • 13049 просмотра
В Украине началось поступление первых вакцин против гриппа
12:25 • 14350 просмотра
После новых сбоев ограничение скорости Starshield сохраняется, чётких объяснений нет - Зеленский
10:41 • 19182 просмотра
Цены на топливо в Украине снизятся после поступления новых партий - Корецкий
13 ноября, 09:18 • 17452 просмотра
За генерал-майора СБУ Сергея Дуку внесли всю сумму залога Video
13 ноября, 09:08 • 13574 просмотра
Сейчас об этом говорить рано - Корецкий о нен начислении платы за отопление в период его отсутствия
13 ноября, 08:37 • 11226 просмотра
Столкновения на Борщаговке: Нацгвардия завершила служебное расследование, материалы передадут в ГБР 
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.4м/с
94%
734мм
Популярные новости
Удар по больнице в Киеве: один человек пострадал, 37 спасеныVideo13 ноября, 05:47 • 12830 просмотра
SpaceX со Starship впервые в истории попытается "поймать" космический корабльPhotoVideo13 ноября, 06:33 • 15038 просмотра
Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине13 ноября, 06:53 • 15820 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн12:24 • 14535 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира12:48 • 16530 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира12:48 • 16629 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 31704 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 34374 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 32401 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 31901 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Вигивский Иван Михайлович
Николай Азаров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Олешки
Реклама
УНН Lite
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн12:24 • 14637 просмотра
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 23139 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 23909 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 23729 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 31667 просмотра
Актуальное
Ту-160
Ту-95
«Калибр» (семейство ракет)
P-800 Oniks
COVID-19

Euroclear не видит "волшебного решения" для передачи активов РФ Украине

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Гендиректор Euroclear заявила, что передача замороженных активов РФ может создать риски банкротства и юридических требований. В Euroclear хранится €185 млрд.

Euroclear не видит "волшебного решения" для передачи активов РФ Украине

"Волшебного решения" в отношении замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear, по-прежнему нет. Об этом заявила генеральный директор клиринговой палаты Валери Урбен в интервью бельгийской газете Le Soir, опубликованном 13 ноября, пишет УНН.

Детали

"Когда я слышу слово "передача", я чувствую себя обязанной ответить: мы не можем просто "передать" активы и забыть об обязательствах! Это создало бы огромный дисбаланс и привело бы к банкротству Euroclear", — заявила Урбен, комментируя возрождение в ЕС идеи об использовании российских активов, хранящихся в Euroclear, в пользу Украины и одного из предложений — передаче этих активов ЕС или другой организации.

"Пока нет волшебного решения", — указала Урбен, отвечая на вопрос о том, предусматривают ли циркулирующие предложения дополнительные гарантии для Euroclear, как требовалось год назад.

По ее словам, "даже если все активы и обязательства будут переданы, на сегодняшний день нет доказательств того, что это решение является абсолютно надежным с юридической точки зрения. Если центральный банк россии не примет передачу, он вернется к Euroclear с требованием погашения долга. Следовательно, после передачи активов у нас должна быть достаточная защита, чтобы покрыть его требование о погашении".

"В некоторых сценариях, рассмотренных в прошлом году, уже шла речь о гарантиях со стороны государств — членов ЕС, что предполагает их (финансовые) обязательства и, следовательно, возможность того, что им однажды, возможно, придется столкнуться с требованиями о погашении задолженности", — указала она.

"Следует также помнить, что, помимо этого, существует судебный иск; центральный банк россии инициировал разбирательство против Euroclear. Это еще один дамоклов меч, нависший над ними. Эти факторы нельзя игнорировать при обсуждении подобных решений", — подчеркнула Урбен.

Дополнение

Страны Европейского Союза, отмечает Reuters, заморозили около 210 миллиардов евро активов российского центрального банка после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года. Euroclear владеет около 185 миллиардов евро этих активов, что составляет более 80% его баланса.

Некоторые европейские страны хотят, чтобы российские активы были распределены в пользу Украины. Бельгия выступает против этого плана. Акционеры Euroclear согласились передать проценты по активам, почти 8 миллиардов евро на сегодняшний день, Европейской комиссии для Украины.

ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах20.10.26, 10:45 • 23199 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости МираФинансы
Санкции
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Европейский Союз
Бельгия
Украина