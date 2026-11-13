Euroclear не видит "волшебного решения" для передачи активов РФ Украине

"Волшебного решения" в отношении замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear, по-прежнему нет. Об этом заявила генеральный директор клиринговой палаты Валери Урбен в интервью бельгийской газете Le Soir, опубликованном 13 ноября, пишет УНН.

Детали

"Когда я слышу слово "передача", я чувствую себя обязанной ответить: мы не можем просто "передать" активы и забыть об обязательствах! Это создало бы огромный дисбаланс и привело бы к банкротству Euroclear", — заявила Урбен, комментируя возрождение в ЕС идеи об использовании российских активов, хранящихся в Euroclear, в пользу Украины и одного из предложений — передаче этих активов ЕС или другой организации.

"Пока нет волшебного решения", — указала Урбен, отвечая на вопрос о том, предусматривают ли циркулирующие предложения дополнительные гарантии для Euroclear, как требовалось год назад.

По ее словам, "даже если все активы и обязательства будут переданы, на сегодняшний день нет доказательств того, что это решение является абсолютно надежным с юридической точки зрения. Если центральный банк россии не примет передачу, он вернется к Euroclear с требованием погашения долга. Следовательно, после передачи активов у нас должна быть достаточная защита, чтобы покрыть его требование о погашении".

"В некоторых сценариях, рассмотренных в прошлом году, уже шла речь о гарантиях со стороны государств — членов ЕС, что предполагает их (финансовые) обязательства и, следовательно, возможность того, что им однажды, возможно, придется столкнуться с требованиями о погашении задолженности", — указала она.

"Следует также помнить, что, помимо этого, существует судебный иск; центральный банк россии инициировал разбирательство против Euroclear. Это еще один дамоклов меч, нависший над ними. Эти факторы нельзя игнорировать при обсуждении подобных решений", — подчеркнула Урбен.

Дополнение

Страны Европейского Союза, отмечает Reuters, заморозили около 210 миллиардов евро активов российского центрального банка после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года. Euroclear владеет около 185 миллиардов евро этих активов, что составляет более 80% его баланса.

Некоторые европейские страны хотят, чтобы российские активы были распределены в пользу Украины. Бельгия выступает против этого плана. Акционеры Euroclear согласились передать проценты по активам, почти 8 миллиардов евро на сегодняшний день, Европейской комиссии для Украины.

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