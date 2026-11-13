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Euroclear не бачить "чарівного рішення" для передачі активів рф для України

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Гендиректорка Euroclear заявила, що передача заморожених активів РФ може створити ризики банкрутства та юридичних вимог. У Euroclear зберігається €185 млрд.

Euroclear не бачить "чарівного рішення" для передачі активів рф для України

"Чарівного рішення" щодо заморожених російських активів, які зберігаються в Euroclear, як і раніше, немає. Про це заявила генеральний директор клірингової палати Валері Урбен в інтерв'ю бельгійській газеті Le Soir, опублікованому 13 листопада, пише УНН.

Деталі

"Коли я чую слово "передача", я відчуваю себе зобов'язаною відповісти: ми не можемо просто "передати" активи та забути про зобов'язання! Це створило б величезний дисбаланс і призвело б до банкрутства Euroclear", - заявила Урбен, коментуючи відродження у ЄС ідеї щодо використання російських активів, що зберігаються в Euroclear, на користь України і однієї з пропозицій - передачі цих активів ЄС чи іншій організації.

"Поки що немає чарівного рішення", - вказала Урбен на уточнення, чи пропонують циркулюючі пропозиції додаткові гарантії для Euroclear, як вимагалося рік тому.

З її слів, "навіть якщо всі активи та зобов'язання будуть передані, на сьогодні немає доказів того, що це рішення є абсолютно надійним з юридичної точки зору. Якщо центральний банк росії не прийме передачу, він повернеться до Euroclear із вимогою погашення боргу. Отже, після передачі активів у нас має бути достатній захист, щоб покрити його вимогу щодо погашення".

"У деяких сценаріях, розглянутих минулого року, уже йшлося про гарантії з боку держав-членів ЄС, що передбачає їхні (фінансові) зобов'язання і, отже, можливість того, що їм одного разу, можливо, доведеться зіткнутися з вимогами щодо погашення заборгованості", - вказала вона.

"Слід також пам'ятати, що, крім цього, є судовий позов; центральний банк росії ініціював розгляд проти Euroclear. Це ще один дамоклів меч, що висить над ними. Ці чинники не можна ігнорувати під час обговорення подібних рішень", - наголосила Урбен.

Доповнення

Країни Європейського Союзу, зазначає Reuters, заморозили близько 210 мільярдів євро активів російського центрального банку після вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року. Euroclear володіє близько 185 мільярдів євро цих активів, що становить понад 80% його балансу.

Деякі європейські країни хочуть, щоб російські активи були розподілені для України. Бельгія виступає проти цього плану. Акціонери Euroclear погодилися передати відсотки за активами, майже 8 мільярдів євро на сьогодні, Європейській комісії для України.

ЄС шукає ще €70 млрд для України: Euronews дізналося варіанти20.10.26, 10:45 • 23199 переглядiв

Юлія Шрамко

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