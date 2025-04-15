Європейський Союз

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19641 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 134856 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125537 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126995 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125452 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127936 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192576 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115365 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37226 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48129 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48910 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38690 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 21574 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 260 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16136 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39115 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49341 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 134890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1626 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10437 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12625 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108469 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110131 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Європейський Союз

Новини по темi

Україна отримала другий транш на майже 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни.

Війна • 14 квітня, 17:15 • 6984 перегляди

Кая Каллас: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, включно з заходами проти "тіньового флоту"

Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який включатиме обмеження проти «тіньового флоту». Про це заявила Кая Каллас, підкресливши важливість посилення тиску на РФ.

Політика • 14 квітня, 15:48 • 9498 перегляди

Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.

Війна • 14 квітня, 15:39 • 9520 перегляди

Країни-кандидати в ЄС не повинні брати участь у заходах 9 травня у москві – Каллас

Кая Каллас закликала країни-кандидати в ЄС не брати участь у заходах 9 травня в москві. Також вона закликала лідерів ЄС частіше відвідувати Україну для підтримки.

Політика • 14 квітня, 15:20 • 9410 перегляди

В ЄС оновили правила експорту зброї: що це означає

Рада ЄС завершила перегляд системи контролю експорту озброєнь, щоб запобігти потраплянню зброї до терористів. Перегляд пов'язаний з поставками зброї в Україну.

Політика • 14 квітня, 15:03 • 9284 перегляди

Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.

Економіка • 14 квітня, 13:34 • 5340 перегляди

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.

Політика • 14 квітня, 12:25 • 7234 перегляди

ЄС розглядає можливість часткового повернення до імпорту російського газу - Reuters

Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.

Новини Світу • 14 квітня, 11:51 • 5636 перегляди

ЄС закликав країни-кандидати не брати участі у заходах 9 травня в росії - глава МЗС Латвії

Євросоюз закликав країни-кандидати на вступ до ЄС утриматися від участі в заходах 9 травня в росії. Підтримка України залишається ключовим пріоритетом Євросоюзу.

Політика • 14 квітня, 11:25 • 6498 перегляди

Україна на три роки випереджає звичайний графік на шляху до ЄС - Стефанішина

Україна значною мірою інтегрована в європейський ринок, зокрема, торгівлі та логістики. Завдяки українцям за кордоном, держава інтегрується в європейський ринок праці.

Політика • 14 квітня, 11:25 • 5286 перегляди

Угорщина проти тренувальної місії ЄС в Україні та санкцій на імпорт російських енергоносіїв - Сійярто

Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.

Війна • 14 квітня, 11:20 • 5750 перегляди

"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

Політика • 14 квітня, 11:06 • 4928 перегляди

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6050 перегляди

Угорщина готується ухвалити конституційну поправку, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+

Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.

Новини Світу • 14 квітня, 10:47 • 3468 перегляди

Створення мережі овочесховищ допоможе стабілізувати ціни на продукти - Мінагро

Мінагрополітики закликає бізнес будувати овочесховища, щоб стабілізувати ціни. Зараз 35% овочів псуються, не потрапляючи до споживача.

Економіка • 14 квітня, 10:31 • 2888 перегляди

У Чехії побоюються напливу українських ветеранів після війни: країна готується до інтеграції та ризиків

Влада Чехії готується до прибуття українських ветеранів, які хочуть возз'єднатися з родинами. Є побоювання щодо безпеки та інтеграції, але розробляються програми підтримки.

Суспільство • 14 квітня, 10:08 • 5046 перегляди

17-й пакет санкцій ЄС проти рф: голова МЗС Литви закликає зосередитися на "росатомі", СПГ і "тіньовому флоті"

Литва закликає ЄС до нових санкцій проти росії, включаючи обмеження на «Росатом», експорт СПГ та заходи проти «тіньового флоту». Україна готова до вступу в ЄС до 2030 року.

Політика • 14 квітня, 09:00 • 2610 перегляди

Голова дипломатії ЄС прокоментувала слова Мерца щодо Taurus для України

Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.

Війна • 14 квітня, 08:43 • 7868 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5454 перегляди

Головний конкурент Орбана обіцяє розблокувати кошти ЄС для Угорщини та провести референдум щодо України

Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро від ЄС для економіки Угорщини та провести референдум щодо вступу України в ЄС, якщо його оберуть наступного року.

Політика • 14 квітня, 05:18 • 3052 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4246 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.

Новини Світу • 13 квітня, 14:18 • 7542 перегляди

128 млн грн - на розвиток залізниці: уряд затвердив порядок використання коштів у рамках співпраці з ЄС

Уряд України затвердив порядок використання 128 млн грн на розвиток залізничної інфраструктури в рамках співпраці з Євросоюзом. Кошти підуть на реалізацію проєктів за підтримки фондів ЄС.

Економіка • 13 квітня, 08:15 • 5328 перегляди

Мерц: Україна зможе приєднатися до ЄС і НАТО лише після закінчення війни

Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.

Війна • 12 квітня, 19:33 • 4356 перегляди

В Естонії на затриманому танкері "тіньового флоту" рф виявили близько 40 порушень

Естонський департамент транспорту виявив 40 порушень на танкері Kiwala, затриманому у Фінській затоці. Через це судно не може продовжити рух до усунення недоліків.

Економіка • 12 квітня, 18:45 • 3146 перегляди

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.

Новини Світу • 12 квітня, 12:55 • 4843 перегляди

ЄС розпочав переговори про спільний оборонний фонд, що зможе залучити Україну: що відомо

Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.

Війна • 12 квітня, 10:52 • 4290 перегляди

Голова МЗС Нідерландів прибув з візитом до України

Каспар Вельдкамп у Львові вшанував пам’ять полеглих захисників України. У програмі візиту конференція, зустрічі та обговорення інтеграції України до ЄС.

Політика • 12 квітня, 07:34 • 4238 перегляди

В Естонії затримали танкер "тіньового флоту" росії

Військово-морські сили Естонії затримали танкер "Ківала", який прямував до росії та перебуває під санкціями ЄС. Судно підозрюють у незаконному пересуванні без прапора.

Новини Світу • 12 квітня, 07:14 • 3560 перегляди

Британія наполягає на укладенні угоди з ЄС щодо фінансування оборони на тлі політики Трампа - Bloomberg

Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.

Війна • 11 квітня, 18:57 • 7880 перегляди