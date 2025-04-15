На рахунки України надійшов другий транш у 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти підуть на зміцнення обороноздатності країни.
Європейський Союз працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, який включатиме обмеження проти «тіньового флоту». Про це заявила Кая Каллас, підкресливши важливість посилення тиску на РФ.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.
Кая Каллас закликала країни-кандидати в ЄС не брати участь у заходах 9 травня в москві. Також вона закликала лідерів ЄС частіше відвідувати Україну для підтримки.
Рада ЄС завершила перегляд системи контролю експорту озброєнь, щоб запобігти потраплянню зброї до терористів. Перегляд пов'язаний з поставками зброї в Україну.
Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.
Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.
Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.
Євросоюз закликав країни-кандидати на вступ до ЄС утриматися від участі в заходах 9 травня в росії. Підтримка України залишається ключовим пріоритетом Євросоюзу.
Україна значною мірою інтегрована в європейський ринок, зокрема, торгівлі та логістики. Завдяки українцям за кордоном, держава інтегрується в європейський ринок праці.
Угорщина не погодиться на військову навчальну місію ЄС в Україні. Будапешт також виступатиме проти санкцій щодо імпорту російських енергоресурсів.
Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.
Мінагрополітики закликає бізнес будувати овочесховища, щоб стабілізувати ціни. Зараз 35% овочів псуються, не потрапляючи до споживача.
Влада Чехії готується до прибуття українських ветеранів, які хочуть возз'єднатися з родинами. Є побоювання щодо безпеки та інтеграції, але розробляються програми підтримки.
Литва закликає ЄС до нових санкцій проти росії, включаючи обмеження на «Росатом», експорт СПГ та заходи проти «тіньового флоту». Україна готова до вступу в ЄС до 2030 року.
Голова дипломатії ЄС наголосила на необхідності збільшення допомоги Україні. Це стало відповіддю на словам Мерца щодо ракет Taurus після атаки рф на Суми.
Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.
Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро від ЄС для економіки Угорщини та провести референдум щодо вступу України в ЄС, якщо його оберуть наступного року.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.
Уряд України затвердив порядок використання 128 млн грн на розвиток залізничної інфраструктури в рамках співпраці з Євросоюзом. Кошти підуть на реалізацію проєктів за підтримки фондів ЄС.
Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати членом НАТО чи ЄС, поки триває війна. Він також застеріг від недооцінки стійкості росії та її політики.
Естонський департамент транспорту виявив 40 порушень на танкері Kiwala, затриманому у Фінській затоці. Через це судно не може продовжити рух до усунення недоліків.
Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.
Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.
Каспар Вельдкамп у Львові вшанував пам’ять полеглих захисників України. У програмі візиту конференція, зустрічі та обговорення інтеграції України до ЄС.
Військово-морські сили Естонії затримали танкер "Ківала", який прямував до росії та перебуває під санкціями ЄС. Судно підозрюють у незаконному пересуванні без прапора.
Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.