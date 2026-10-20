ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах

ЕС ищет еще 70 млрд евро для поддержки военных усилий Украины в 2027 году, но рост стоимости заимствований и споры вокруг российских активов оставляют Брюсселю «мало простых вариантов». Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

«ЕС в срочном порядке ищет дополнительные €70 млрд для Украины на следующий год, поскольку усиление российской атаки на страну и ее экономику сделало действующие планы финансовой поддержки блока недостаточными», — говорится в публикации.

В завершение двухдневного саммита на прошлой неделе лидеры ЕС выслушали Президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал им о масштабах дефицита, указав, что «война будет стоить €155 млрд в следующем году. И нам нужно как минимум еще €70 млрд от вас: на оборону, вооружение и укрепление нашей устойчивости».

«Призыв нашел отклик. Лидеры ЕС поручили Европейской комиссии изучить пути закрытия этой дыры, которая оказалась значительно больше, чем ожидали в Брюсселе», — говорится в публикации.

До сих пор поддержка блока основывалась на кредите в размере €90 млрд, который лидеры одобрили в декабре прошлого года. Он был рассчитан на покрытие двух третей финансовых и военных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, а оставшуюся треть должны были взять на себя другие союзники. При этом Еврокомиссия исходила из того, что война завершится в 2026 году. Вместо этого Москва усилила наступление, включая дневные удары, направленные на подрыв и без того хрупкой украинской экономики, пишет издание.

«Киев уже несколько недель предупреждает, что в следующем году ему дополнительно потребуется $32,6 млрд для поддержки бюджета и $45 млрд для вооруженных сил — всего $78 млрд, то есть примерно €70 млрд», — отмечает издание.

«Сначала Брюссель воздерживался от комментариев по поводу этой ошеломляющей суммы. Но после нескольких раундов технических обсуждений оценка была принята, и в ЕС пришли к выводу, что эти деньги необходимо найти, если Украина хочет продолжать свои военные усилия. 70 млрд евро должны дополнить 45 млрд евро, которые ЕС намерен выделить в рамках уже согласованного кредита, а также несколько миллиардов евро из других программ», — говорится в публикации.

«Столкнувшись с растущим счетом», как пишет издание, Брюссель поспешил подчеркнуть, что €70 млрд станут «совместным усилием» с другими союзниками, такими как Великобритания, Норвегия, Канада и Япония.

«Мы всегда говорили, что не можем идти этим путем в одиночку. Мы не можем сделать все сами. Поэтому наши партнеры в целом должны усилить усилия, — заявил представитель Еврокомиссии. — Они должны выступить с обещаниями и выполнить свои обязательства. Это очень важно».

«Пока неясно, какую долю из €70 млрд предоставит сам ЕС, учитывая, что прежняя схема распределения расходов в пропорции две трети к одной трети не сработала. Неясно и то, насколько быстро Киеву понадобятся средства. Ясно лишь одно: возможности собрать такую огромную сумму за короткий срок крайне ограничены», — говорится в публикации.

Дополнительное давление, как отмечается, создает и тот факт, что переговоры с высокими ставками будут проходить параллельно с ожесточенной борьбой вокруг следующего долгосрочного бюджета и предвыборной кампанией во Франции, где фаворит гонки Марин Ле Пен обещает прекратить финансовую помощь Украине.

Выход на рынки

Согласно оценкам дипломатов и чиновников, «наиболее вероятным вариантом сейчас выглядит выпуск новых совместных долговых обязательств ЕС на финансовых рынках, как Брюссель уже делает для кредита в €90 млрд». Еврокомиссия, как сообщается, могла бы расширить существующую кредитную линию, фактически продлив действующую схему финансирования.

Блок со стабильным кредитным рейтингом AAA после пандемии COVID-19 превратился в востребованного эмитента облигаций: его аукционы часто проходят с переподпиской. Бывший премьер-министр Италии и президент ЕЦБ Марио Драги призывает к масштабным заимствованиям.

Однако с декабря, когда лидеры одобрили кредит, финансовая ситуация резко ухудшилась. Стоимость заимствований взлетела по всему миру на фоне скачка цен на нефть, роста государственного долга и высокого спроса на инвестиции в искусственный интеллект.

Особенно сильно пострадали европейские страны, прежде всего те, которые уже обременены долгами. Бельгия сейчас занимает средства под ставки, сопоставимые с греческими, а Франция платит по своим заимствованиям больше, чем Италия.

Это делает перспективу новых долгов политически чувствительной, а порой и практически невозможной, поскольку она увеличит и без того растущую нагрузку по выплате процентов, указывает издание.

Доходность 10-летних облигаций блока выросла с 2,8% в январе до 3,44% в сентябре — ощутимый рост, хотя и менее резкий, чем на многих других рынках.

"Эта динамика затрагивает всех эмитентов во всем мире, и наше относительное положение принципиально не ухудшилось", — заявил представитель Еврокомиссии.

"Мы остаемся чрезвычайно конкурентоспособным эмитентом", — добавил он.

Если совместные заимствования станут основным вариантом, как пишет издание, "ряд стран, как ожидается, откажутся участвовать".

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Венгрия, Словакия и Чехия уже не участвуют в кредите на €90 млрд. На саммите на прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вместе с венгерским коллегой Петером Мадяром они договорились сохранить такую позицию. "Если другие страны хотят предоставить Украине кредит, они могут это сделать, но по крайней мере две страны уже дают понять, что мы не будем участвовать в этом финансовом механизме, — сказал Фицо. — Мы проявляем солидарность другими способами".

Еще одна страна, которая, вероятно, останется в стороне, — Болгария, где новый премьер Румен Радев неоднократно критиковал военную помощь блока Украине, пишет издание.

Использование замороженных активов рф

В последние недели, отмечает издание, "несколько стран предложили альтернативный способ обеспечить Украину долгосрочными финансовыми ресурсами — использовать замороженные активы центрального банка России на сумму 210 млрд евро, размещенные на территории блока". "Швеция, Нидерланды, Испания и Польша возобновили дискуссию в августе. С тех пор поддержку выразили скандинавские и балтийские страны, Германия и Ирландия", — говорится в публикации.

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Именно эти государства, как указано, в прошлом году наиболее активно добивались направления активов в беспроцентный кредит для Украины. В основном, пишет издание, это крупнейшие двусторонние доноры Украины, которые видят в активах способ обеспечить реальное распределение нагрузки.

Проект провалился, столкнувшись с жестким сопротивлением Бельгии, на территории которой в депозитарии Euroclear в центре Брюсселя находятся €185 млрд этих активов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупредил, что использование активов будет равносильно конфискации и приведет к катастрофическим последствиям для страны. Он требовал полной взаимной ответственности за риски и неограниченных гарантий по всем возможным обязательствам. Лидеры ЕС отступили от перспективы потенциального спасения бельгийской банковской системы и в последний момент выбрали вариант совместного долга, чтобы сформировать кредит на €90 млрд.

Несмотря на этот провал, сторонники использования российских активов не отказались от идеи. Украина постоянно возвращает эту тему в повестку обсуждений, отмечает издание.

"Зеленский заявил, что если Европа не воспользуется ими, Россия будет пытаться их вернуть. (По сообщениям СМИ, США предлагали частично разблокировать активы как стимул для участия России в мирных переговорах, но европейцы отвергли этот план.)", — говорится в публикации.

Де Вевер, "как и прежде, категорически против. Как стало известно Euronews, во время саммита бельгийский премьер по собственной инициативе взял слово и заявил коллегам, что его возражения не изменились. Он настаивал, что деньги должны оставаться надежно заблокированными до конца войны, чтобы предотвратить внешнее вмешательство со стороны Москвы или Вашингтона.

"Посыл понятен. По словам чиновников и дипломатов, участники саммита ушли с ощущением, что у идеи использования активов и на этот раз мало шансов на успех. Провал прошлогоднего плана все еще свеж в памяти. Франция и Италия, чья поддержка была бы ключевой, как и прежде, считаются не готовыми использовать активы. Позиция Бельгии стала еще жестче. Она выступает против не только использования суверенных средств, но и их перевода из Euroclear хранителю, принадлежащему ЕС, — юридическому обходному маневру, который некоторые предлагают для выхода из тупика", — отмечается в публикации.

"Этот вопрос будет возникать снова и снова. В конце концов, вероятно, удастся найти решение. Я не думаю, что в краткосрочной перспективе он окажется на повестке дня — ни в этом, ни в следующем месяце, — сказала Euronews посол ЕС в Украине Катарина Матернова. — Пока активы остаются замороженными, находятся в Европе, под нашим режимом и теперь под европейской юрисдикцией, они, безусловно, будут предметом обсуждения лидеров в будущем. И я думаю, что это обсуждение состоится, но не в ближайшее время".

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