ЕС поддерживает Украину, но не нашёл 70 миллиардов евро на 2027 год
Киев • УНН
Лидеры ЕС поддержали Украину и давление на Россию, но не согласовали финансирование. Зеленский запросил как минимум €70 млрд на 2027 год.
Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе подтвердили поддержку Украины и готовность усиливать давление на Россию. В то же время вопрос финансирования украинских потребностей на 2027 год остался нерешенным. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что санкции против Москвы будут оставаться в силе до окончания войны. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о необходимости усилить давление на Россию из-за несоблюдения предложенного энергетического перемирия.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита сообщил, что в следующем году стране понадобится как минимум 70 миллиардов евро дополнительной помощи для обороны, закупки вооружений и поддержки экономики.
Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку
Евросоюз ищет источники финансирования
Европейские лидеры согласились, что финансовые потребности Украины необходимо покрыть, однако конкретное решение о выделении средств пока не принято. Еврокомиссии поручили подготовить соответствующие предложения.
Также нерешенным остается вопрос дополнительных поставок систем противовоздушной обороны. На фоне нехватки финансирования в ЕС вновь активизировалось обсуждение возможности конфискации замороженных российских активов.
В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас признала сложности в отношениях с США. По ее словам, Европа пытается убедить Вашингтон усилить давление на Россию для завершения войны.
Но, конечно, вы видите, что с нашими американскими союзниками это очень сложно
Украине нужно от ЕС не менее 70 млрд евро, это реалистичная сумма — Зеленский16.10.26, 17:54 • 3164 просмотра