Украине нужно от ЕС не менее 70 млрд евро, это реалистичная сумма — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с просьбой выделить Украине в следующем году не менее 70 млрд евро дополнительной помощи на оборону, вооружение и укрепление устойчивости. Об этом он заявил во время обращения к участникам саммита Европейского совета 16 октября, передает УНН.

Детали

В следующем году война будет стоить 155 миллиардов евро. И нам нужно как минимум 70 миллиардов евро дополнительно от вас — на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку. Она поможет нам сдерживать Россию — говорится в заявлении Зеленского.

Также президент заявил, что Украине нужна финансовая помощь, чтобы производить больше дронов и остановить российские штурмы на фронте.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил улыбкой на вопрос, не считает ли он, что к нему относятся как к "козлу отпущения" в проблемах США.