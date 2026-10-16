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"Це моя відповідь" - Зеленський посмішкою відповів на запитання щодо ролі "цапа-відбувайла" для Трампа

Київ • УНН

 • 1798 перегляди

Зеленський посміхнувся на запитання про роль «цапа-відбувайла» у проблемах США. Він назвав це своєю відповіддю.

"Це моя відповідь" - Зеленський посмішкою відповів на запитання щодо ролі "цапа-відбувайла" для Трампа

Президент України Володимир Зеленський відповів посмішкою на питання, чи не вважає він, що до нього ставляться, як до "цапа-відбувайла" у проблемах США, передає УНН

Деталі 

У Зеленського запитали: "Президент Трамп має попереду складні вибори, його популярність доволі низька, ціни на дизель в Америці доволі високі. Війна, яку він почав на Близькому Сході, не йде так, як йому хотілося. Чи не здається вам, що саме до вас ставляться, як до цапа-відбувайла за всі його проблеми?". 

Зеленський лише посміхнувся на запитання, і сказав: "Це моя відповідь". 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що такі атаки призводять до зростання світових цін на нафту та дизельне паливо. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна