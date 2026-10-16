"Це моя відповідь" - Зеленський посмішкою відповів на запитання щодо ролі "цапа-відбувайла" для Трампа
Київ • УНН
Зеленський посміхнувся на запитання про роль «цапа-відбувайла» у проблемах США. Він назвав це своєю відповіддю.
Президент України Володимир Зеленський відповів посмішкою на питання, чи не вважає він, що до нього ставляться, як до "цапа-відбувайла" у проблемах США, передає УНН.
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У Зеленського запитали: "Президент Трамп має попереду складні вибори, його популярність доволі низька, ціни на дизель в Америці доволі високі. Війна, яку він почав на Близькому Сході, не йде так, як йому хотілося. Чи не здається вам, що саме до вас ставляться, як до цапа-відбувайла за всі його проблеми?".
Зеленський лише посміхнувся на запитання, і сказав: "Це моя відповідь".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що такі атаки призводять до зростання світових цін на нафту та дизельне паливо.