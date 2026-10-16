"Это мой ответ" - Зеленский улыбкой ответил на вопрос о роли "козла отпущения" для Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил улыбкой на вопрос о том, не считает ли он, что к нему относятся как к "козлу отпущения" в проблемах США, передает УНН.

Подробности

Зеленского спросили: "У президента Трампа впереди сложные выборы, его популярность довольно низкая, цены на дизельное топливо в Америке довольно высокие. Война, которую он начал на Ближнем Востоке, идет не так, как ему хотелось бы. Вам не кажется, что именно к вам относятся как к козлу отпущения за все его проблемы?".

Зеленский лишь улыбнулся в ответ на вопрос и сказал: "Это мой ответ".

Напомним

Президент США Дональд Трамп раскритиковал возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что такие атаки приводят к росту мировых цен на нефть и дизельное топливо.